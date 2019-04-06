AKP'nin 'kayyum' valisinden açıklama: Maçoğlu'nu hedef aldı...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Dersim'e kayyum olarak atanan, aynı zamanda valilik görevini de sürdüren Tuncay Sonel, Dersim halkı tarafından seçilerek dün mazbatasını alan Fatih Mehmet Maçoğlu'nu hedef alan ve saldırgan bir üslubu benimseyen bir açıklama yayımladı.

'Tunceli Valisi' sıfatıyla görev yapan ve seçimlerden önce de AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından "kayyum" olarak atanan Tuncay Sonel, Dersim halkının seçtiği Fatih Mehmet Maçoğlu'nu hedef alan bir açıklama yayımladı.

Saldırgan bir üslupla yapılan açıklamanın ilk cümlesinde, "Daha ilk günden kayyum dönemini hedef alan zihniyet bilmelidir ki..." ifadesi kullanıldı.

Maçoğlu, dün mazbatasını aldıktan sonra 65 milyon lira borçla göreve başladığını, tüm belgelerin incelenip halka duyurulacağını açıklamıştı.

TUNCAY SONEL: DAHA İLK GÜNDEN ÇAMUR ATILMASINI...

"Tunceli Valisi" sıfatıyla görev yaan Tuncay Sonel, bugün valiliğin Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Daha ilk günden çamur atılmasını kamuoyunun takdir ve vicdanına bırakıyoruz" dedi.

İşte Tuncay Sonel'in o açıklaması:

"05.04.2019 tarihinde Tunceli Belediye Başkanlığı görevine başlayan ve daha ilk günden Kayyum Dönemini hedef alan zihniyet bilmelidir ki; kendisini tehdit eden Kandil ile uzlaşma çabasını Kayyum dönemine çamur atarak sağlamaya çalışmaktadır. Biz teröre hizmet eden bir belediye devraldık. Şu an Tunceli’yi huzur şehri olmanın yanı sıra, herkesin imrendiği bir şehir haline getirdik. Tunceli’nin çehresi değişti. Kayyum öncesi 29 Milyon TL borç var iken, bu borcu görev yaptığımız dönem içinde 16 Milyon TL’ ye düşürdük. Ayrıca bu borcu düşürürken görev yaptığımız süre içerisinde 31.7 Milyon TL kredi ile 625 Milyon TL tutarında yıllardır konuşulan ama yapılmayan projeleri hayata geçirdik. Dönem içerisinde yaptığımız yeni yatırımlar ile 12 Milyon TL kira geliri sağlanırken, bunun yanı sıra 6 Milyon TL değerinde de yeni araç filosunu şehrimize kazandırdık. Verdiğimiz rakamlar ve örnekler gösteriyor ki kayyum öncesi belediyenin tüm kaynakları şehirde yaşayanlara değil teröre gittiği ortada iken, kaynaklar yöre insanımızın huzurlu bir kentte yaşamaları için kullanılmıştır. Şehirde yaşayan vatandaşlarımızın memnuniyeti bizler için önemlidir. Daha ilk günden çamur atılmasını kamuoyunun takdir ve vicdanına bırakıyoruz.