AKP'nin kapalı toplantısında bunlar söylendi: Sandık gelmeden kaybedeceğimiz belliydi

AKP'nin Kızılcahamam'da yaptığı parti kampına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, toplantıda bazı isimlerin 'Sandık daha gelmeden seçimi kaybedeceğimiz belliydi' dediğini aktardı.

31 Mart seçimlerinin ardından AKP'nin Kızılcahamam'da düzenlediği parti kampında konuşunlara ilişkin yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, toplantıdan aktarımlarlarda bulunurken, il başkanları ve belediye başkanlarının seçim sürecinde yaşadıkları tüm olumsuzlukları anlattığını dile getirdi.

"Bazıları, 'Sandık daha gelmeden seçimi kaybedeceğimiz belliydi' yaklaşımı göstermiş ve sorumluluk verip yetkilendirmemenin getirdiği sorunlara dikkat çekmiş" diyen Sarıkaya, "Bazıları da uygulanan genel politika nedeniyle 'Kendi seçmenimizden oy alamadık' hayıflanmasında bulunmuş. Bazılarını toplantıyı yöneten Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yatıştırmış. Ancak bütününe bakıldığında başkanların sonuç cümleleri aynı olmuş: 'Türkiye’nin birinci partisi biziz, yaptığımız yanlışları görüp bir daha aynı durumda kalmamalıyız…' Herkesin eteğindeki taşı ve beklentilerini, taleplerini döktüğü bir toplantı olmuş" ifadelerini kullandı.