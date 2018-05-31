AKP'nin 'Kadın hastaya kadın doktor' vaadine tepki yağdı

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş'ün 'Kadın hastalara kadın sağlık personelinin hizmet vermesine yönelik çalışmalarımız sürüyor' sözü tepki topladı. SES Genel Başkanı İbrahim Kara, 'Bu uygulama gericilikten başka bir şey değil' derken; kadın doğum uzmanı Murat Mahsun da 'Bu sistem İran'da uygulandığında ölümler arttı, uygulamadan vazgeçildi' açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, kadın hastalara kadın sağlık personelinin hizmet vermesine ilişkin çalışmalarının sürdüğünü "müjde" şeklinde açıkladı.

Eyüp Gümüş, konuyla ilgili şöyle konuştu: "Bayan istiyorsa, elimizde imkanlar varsa bunu organize edeceğiz. Teknisyenim bayan olsun, doktorum bayan olsun diyorsa onlara da bu imkanı sunmamız lazım. Hekim atamalarında da mesela 6 hekim varsa 3'ü bayan 3'ü erkek tarzında genelde oluyor. Her şekilde vatandaşın mutlu olacağı şekilde hizmet sunmamız gerekiyor.”

'GERİCİLİKTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL, DOĞRU BULMUYORUZ'

Sözcü'den Seda Önceler'in haberine göre bu açıklamayla ilgili konuşan SES Genel Başkanı İbrahim Kara, "Bu uygulama gericilikten başka bir şey değil" dedi.

Kara şunları söyledi: "AKP anlayışı tamamıyla kendi gerici politikalarını yaşamın tüm alanına nüfus ettirmek isteyen bir anlayış. Bu anlayış sağlık hizmetleri üzerinde de bu çabayı gösteriyor. Sağlık hizmeti açısından baktığımızda biz sağlık hizmeti verenler, sağlık hizmeti alanları bir obje olarak görmüyoruz. İnsan kurtarma eylemini gerçekleştirirken o insanın cinsiyetine, diline, dinine, mezhebine, kökenine bakmadan, sadece o insanı iyileştirmek ve onu mutlu bir şekilde evine göndermek çabasındayız. Onun ötesinde kadını sadece cinsel obje olarak görme anlayışını, dönem dönem yaptıkları bu açıklamalarla gerici politikalarını topluma nüfus ettirmeyi hedefliyorlar. Özellikle yine bir dönem ortaya çıkardıkları özel kadın polikliniği tartışması, kadınlara pembe otobüs gibi birçok uygulama gericilikten başka bir şey değildir. Biz sendika olarak bunu kabul etmiyoruz. Doğru da bulmuyoruz. Böyle bir şey hayata geçirildiğinde bu ülkenin aydın, demokrat ve ilerici insanları olarak hem fiili, hem de hukuki bir mücadele yürüteceğiz. Toplumun da bu durumun karşısında bir barikat oluşturacağını düşünüyorum.”

'BU DÜPEDÜZ BİR SUÇTUR'

”Sağlıkla gericiliğin yan yana getirilmesine tahammül edemiyorum” diye konuşan Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Zekiye Bacaksız da şöyle konuştu: "Bunlar beklenen tablolar. Bu hiç şüphesiz bir gericiliktir. Zaten AKP iktidarının varoluş sebebi ucuz söylemlerle algı yönetimi yapmaktır. Biz sağlık personeli olarak cinsiyet ayrımı yapamayız. Hiçbir hastanın cinsiyeti, dini, dili, ırkı bizi ilgilendirmez. Bu tarz uygulamalar ülkeyi geriye götürecek uygulamalardır. Asla kabul etmiyoruz ve reddediyoruz. Böyle bir açıklamanın bir bakanlık tarafından gelmesi daha da vahim. Çünkü akılları fikirleri sapkın düşüncelerde. Tek amaçları gündemi saptırmak. Ülkede akıldan, bilimden bahsedilmesi gerekirken böyle gerici uygulamalardan bahsediliyor. Bu düpedüz bir suçtur."

'BU SİSTEM İRAN’DA UYGULANDIĞINDA ÖLÜMLER ARTTI'

Kadın Doğum Uzmanı Doç. Dr. Murat Mahsun da, "Böyle bir sistem daha önce İran’da hayata geçirildi. Fakat bu sistem İran’da hayata geçirildikten sonra doğumlarda ölümler artmaya başladı. Bu sebeple tekrardan erkek hekimlerin de yer aldığı sisteme izin verildi" dedi.