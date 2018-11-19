AKP'nin İzmir, Ankara ve İstanbul'daki aday yoklamasının sonuçları belli oldu

AKP'de tüm Türkiye'de aynı anda başlatılan temayül yoklamasının sonuçları belli oldu. Sonuçların ardından İstanbul ve Ankara adayı büyük ölçüde netleşti.

AKP'de tüm Türkiye'de aynı anda başlatılan temayül yoklaması dün akşam tamamlandı. Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda temayül sonuçları ele alınacak.

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın edindiği bilgilere göre; Binali Yıldırım adı İstanbul adaylığı için neredeyse kesinleşti.

Canova, "Binali Yıldırım'ın temayül yoklamasında tüm rakiplerini arkasında bıraktığı söyleniyor, teşkilatlarda da Binali Yıldırım destekleniyor. Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında temayül sonuçları değerlendirilecek. Ankara'da ise Mehmet Özhaseki'nin adaylığı yüzde 90 oranında gerçekleşti deniyor ama temayülde başka isimler de öne çıktı. O isimler; Mustafa Tuna, Fatih Şahin, Emrullah İşler ve Süleyman Soylu. Süleyman Soylu hakkında Cumhurbaşkanı'nın nasıl bir karar vereceği merak ediliyor. Temayülde üç büyükşehir için de Soylu'nun adı çıktı" dedi.

İzmir'de ise Mahmut Özgener'in siyasete girmek istememesi nedeniyle yeni isimler gündeme geldi, bu isimlerden biri de Hamza Dağ olurken, temayül yoklamasında net bir ismin öne çıkmadığı belirtildi.