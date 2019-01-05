AKP'nin İzmir adayları belli oldu: Beş ilçede MHP adayını destekleyecekler

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Halkapınar Spor Salonu'nda İzmir ilçelerinin belediye başkan adaylarını açıklayacak. Ancak Erdoğan'ın açıklamasından önce liste AKP kulislerine sızdı. Listeye göre beş ilçe MHP'ye bırakıldı. İşte o liste...
AKP'nin İzmir'deki ilçe belediye başkan adayları bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanıyor.
Halkapınar Spor Salonu'ndaki törende açıklanacak liste AKP kulislerine sızdı.
Listeye göre AKP, Aliağa, Çeşme, Dikili, Foça ve Narlıdere'yi "cumhur ittifakı" anlaşması gereği MHP'ye bırakıyor.
İşte o liste:
- Balçova: Evrim Özen
- Bayındır: Uğur Demirezen
- Bayraklı: Ali Aslan
- Bergama: Hakan Koştu
- Beydağ: Ogün Asil Aydoğdu
- Bornova: Reşat Gençtürk
- Buca: Mustafa Arslan
- Çiğli: Okan Korkmaz
- Gaziemir: Nazmi Yılmaz
- Güzelbahçe: Burcu Dereci
- Karabağlar: Mehmet Sadık Tunç
- Karaburun: Ferhan Eroğlu
- Karşıyaka: Ayda Maç
- Kemalpaşa: Arif Uğurlu
- Kınık: Sadık Doğruer
- Kiraz: Saliha Özçınar
- Konak: Melek Eroğlu
- Menderes: Bülent Soylu
- Menemen: Durmaz Bayraktar
- Ödemiş: Münir Bezmez
- Seferihisar: Hamit Nişancı
- Selçuk: Osman Başterzi
- Tire: Selman İçelli
- Torbalı: Adnan Yaşar Görmez
- Urla: Adıgüzel Demirel
MHP'YE BIRAKILAN İLÇELER
AKP İzmir'in beş ilçesinden MHP adaylarını destekleyecek. O ilçeler ve adayları şöyle:
- Aliağa: Serkan Acar
- Çeşme: Sema Aydın
- Dikili: Buğra Akın
- Foça: Serdar Mersin
- Narlıdere: Süleyman Kocabıyık