AKP'nin İzmir adayları belli oldu: Beş ilçede MHP adayını destekleyecekler

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Halkapınar Spor Salonu'nda İzmir ilçelerinin belediye başkan adaylarını açıklayacak. Ancak Erdoğan'ın açıklamasından önce liste AKP kulislerine sızdı. Listeye göre beş ilçe MHP'ye bırakıldı. İşte o liste...

AKP'nin İzmir'deki ilçe belediye başkan adayları bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanıyor. Halkapınar Spor Salonu'ndaki törende açıklanacak liste AKP kulislerine sızdı. Listeye göre AKP, Aliağa, Çeşme, Dikili, Foça ve Narlıdere'yi "cumhur ittifakı" anlaşması gereği MHP'ye bırakıyor. İşte o liste: Balçova: Evrim Özen

Bayındır: Uğur Demirezen

Bayraklı: Ali Aslan

Bergama: Hakan Koştu

Beydağ: Ogün Asil Aydoğdu

Bornova: Reşat Gençtürk

Buca: Mustafa Arslan

Çiğli: Okan Korkmaz

Gaziemir: Nazmi Yılmaz

Güzelbahçe: Burcu Dereci

Karabağlar: Mehmet Sadık Tunç

Karaburun: Ferhan Eroğlu

Karşıyaka: Ayda Maç

Kemalpaşa: Arif Uğurlu

Kınık: Sadık Doğruer

Kiraz: Saliha Özçınar

Konak: Melek Eroğlu

Menderes: Bülent Soylu

Menemen: Durmaz Bayraktar

Ödemiş: Münir Bezmez

Seferihisar: Hamit Nişancı

Selçuk: Osman Başterzi

Tire: Selman İçelli

Torbalı: Adnan Yaşar Görmez

Urla: Adıgüzel Demirel MHP'YE BIRAKILAN İLÇELER AKP İzmir'in beş ilçesinden MHP adaylarını destekleyecek. O ilçeler ve adayları şöyle: Aliağa: Serkan Acar

Çeşme: Sema Aydın

Dikili: Buğra Akın

Foça: Serdar Mersin

Narlıdere: Süleyman Kocabıyık