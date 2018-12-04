AKP'nin İzmir adayı Zeybekci'nin Denizli macerası: İçkili mekanlar tabakhaneye...

AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Nihat Zeybekci dün Hürriyet'te çıkan röportajda İzmirlilere "özgürlük" vaat etmişti. Ancan Zeybekci'nin 10 yıl önce Denizli'de içkili yerleri tabakhaneye taşıdığı ortaya çıktı.

AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Nihat Zeybekci Hürriyet'ten İpek Özbey'in sorularını yanıtlarken, "Bugün İzmir ile ilgili şunları duymuyor değilim: 'Rakımıza dokunma'. Eyvallah. Bugün insanların özgürce içkilerini içebildiklerini ben biliyorum" demişti.

Zeybekci, "AK Parti’deki arkadaşlarımız bugün içkisini içebilen, namazını da kılabilen, günü geldiğinde orucunu tutabilen bir hoş görü alanına sahiptir"derken, "İzmir’de bir anlatamama sorunumuz var" ifadelerini kullanmıştı.

Zeybekci’nin Denizli Belediye Başkanı olduğu zamanlarda bunun tam tersini yaptığı ortaya çıktı. Sosyal medyada @supertitiz’in yaptığı paylaşımlara göre Nihat Zeybekci, bundan 10 yıl önce Denizli Belediye Başkanıydı ve Denizli’deki tüm içkili lokalleri ‘tabakhane’deki ‘kırmızı bölge’ye sürmüştü.

@supertitiz hesabından yapılan paylaşımlar şöyle:

"Nihat Zeybekçi çok değil bundan 10 yıl önce Denizli Belediye Başkanıydı ve Denizli’deki tüm içkili lokalleri ‘tabakhane’deki ‘kırmızı bölge’ye sürmüştü. Bugün 'kimsenin rakısına karışmayız' diyen aynı Zeybekçi 2004’ten itibaren Denizli’de sadece iki alkol ruhsatı vermişti.

Nihat Zeybekçi'nin başkan yardımcısı olan Mahmut Oğuz Denizli İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanmıştı ve Adnan Oktar’ın yaradılış CD’lerini okullarda izletiyordu. Zeybekçi'nin yardımcısı..

Dönemin Denizli Belediye Başkanı, bugünün İzmir adayı Nihat Zeybekçi'nin Denizli'deki icraatlarından bir kupür; İçmek isteyen tabakhaneye! Denizli'de içmek isteyen tabakhaneye, İzmir'de içmek isteyene eyvallah. Resmen takiyyeciliğin ete kemiğe bürünmüş hali."

54 LOKALİN İÇKİ RUHSATINI İPTAL ETTİ

Dönemin Vali Yardımcısı Muhsin Çatmadım imzasıyla yollanan yazıda, İçişleri Bakanlığı'nın 2005 tarihli yönetmeliği hatırlatılarak yönetmeliğe göre 'içkili alanlar'ın dışında kalan lokallerde 31 Mart'tan itibaren içki satılamayacağı belirtilmiş kent merkezindeki 54 lokalin içki ruhsatıysa iptal edilmişti.

Dönemin Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Zeybekçi, "Önüne gelen dernek açıp içki satıyor. Eğitim bölgeleri ve üniversite yakınlarına kadar giren ve tek amacı alkol tüketimi olan yerler açılmasına karşıyız. İçkili yerleri batakhane, içki içeni vebalı gibi görmemek lazım. Tabakhane alkollü yerlerin bir arada toplanması için en ideal yerdir. Partimiz AKP diye insanlar bizim alkole karşı olduğumuzu düşünmesin. Tabakhane bölgesinde daha modern ve çağdaş ortamda alkollü mekânlar hizmet verecek." demişti.

Nihat Zeybekçi, bu açıklamaları ile alkollü mekanların izole edildiği tepkisine neden olmuştu.