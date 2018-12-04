AKP'nin İzmir adayı Zeybekci'nin Denizli macerası: İçkili mekanlar tabakhaneye...

AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Nihat Zeybekci dün Hürriyet'te çıkan röportajda İzmirlilere "özgürlük" vaat etmişti. Ancan Zeybekci'nin 10 yıl önce Denizli'de içkili yerleri tabakhaneye taşıdığı ortaya çıktı.
Salı, 04 Aralık 2018 08:17

AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Nihat Zeybekci Hürriyet'ten İpek Özbey'in sorularını yanıtlarken, "Bugün İzmir ile ilgili şunları duymuyor değilim: 'Rakımıza dokunma'. Eyvallah. Bugün insanların özgürce içkilerini içebildiklerini ben biliyorum" demişti.

Zeybekci, "AK Parti’deki arkadaşlarımız bugün içkisini içebilen, namazını da kılabilen, günü geldiğinde orucunu tutabilen bir hoş görü alanına sahiptir"derken, "İzmir’de bir anlatamama sorunumuz var" ifadelerini kullanmıştı.

Zeybekci’nin Denizli Belediye Başkanı olduğu zamanlarda bunun tam tersini yaptığı ortaya çıktı. Sosyal medyada @supertitiz’in yaptığı paylaşımlara göre Nihat Zeybekci, bundan 10 yıl önce Denizli Belediye Başkanıydı ve Denizli’deki tüm içkili lokalleri ‘tabakhane’deki ‘kırmızı bölge’ye sürmüştü.

@supertitiz hesabından yapılan paylaşımlar şöyle:

"Nihat Zeybekçi çok değil bundan 10 yıl önce Denizli Belediye Başkanıydı ve Denizli’deki tüm içkili lokalleri ‘tabakhane’deki ‘kırmızı bölge’ye sürmüştü. Bugün 'kimsenin rakısına karışmayız' diyen aynı Zeybekçi 2004’ten itibaren Denizli’de sadece iki alkol ruhsatı vermişti.

Nihat Zeybekçi'nin başkan yardımcısı olan Mahmut Oğuz Denizli İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanmıştı ve Adnan Oktar’ın yaradılış CD’lerini okullarda izletiyordu. Zeybekçi'nin yardımcısı..

Dönemin Denizli Belediye Başkanı, bugünün İzmir adayı Nihat Zeybekçi'nin Denizli'deki icraatlarından bir kupür; İçmek isteyen tabakhaneye! Denizli'de içmek isteyen tabakhaneye, İzmir'de içmek isteyene eyvallah. Resmen takiyyeciliğin ete kemiğe bürünmüş hali."

54 LOKALİN İÇKİ RUHSATINI İPTAL ETTİ

Dönemin Vali Yardımcısı Muhsin Çatmadım imzasıyla yollanan yazıda, İçişleri Bakanlığı'nın 2005 tarihli yönetmeliği hatırlatılarak yönetmeliğe göre 'içkili alanlar'ın dışında kalan lokallerde 31 Mart'tan itibaren içki satılamayacağı belirtilmiş kent merkezindeki 54 lokalin içki ruhsatıysa iptal edilmişti.

Dönemin Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Zeybekçi, "Önüne gelen dernek açıp içki satıyor. Eğitim bölgeleri ve üniversite yakınlarına kadar giren ve tek amacı alkol tüketimi olan yerler açılmasına karşıyız. İçkili yerleri batakhane, içki içeni vebalı gibi görmemek lazım. Tabakhane alkollü yerlerin bir arada toplanması için en ideal yerdir. Partimiz AKP diye insanlar bizim alkole karşı olduğumuzu düşünmesin. Tabakhane bölgesinde daha modern ve çağdaş ortamda alkollü mekânlar hizmet verecek." demişti.

Nihat Zeybekçi, bu açıklamaları ile alkollü mekanların izole edildiği tepkisine neden olmuştu.

 
Pazartesi, 03 Aralık 2018 09:16
AKP'nin İzmir adayından açıklamalar: Rakımıza dokunma… Eyvallah
AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Nihat Zeybekci yaptığı açıklamada görevi kendisine bildirdiği sırada Erdoğan'a 'Olmayı düşünür müsünüz deseydiniz başka görüş beyan edebilirdim' dediğini aktardı.

Nihat Zeybekci, Hürriyet'ten İpek Özbey'in sorularını yanıtladı. Zeybekci, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile adaylık konusunda yaptığı telefon görüşmesini "'İzmir adayı sen olacaksın' dedikten sonra cümlenin sonunda ne düşündüğümü sordu. 'Efendim, sorduğunuz sorunun bir önceki cümlesine göre başım üstüne derim. Ama olmayı düşünür müsünüz, ne deseydiniz, başka görüş beyan edebilirdim' dedim. Etmemeyi tercih ettim. İsmimi açıklamadan bir hafta önce yüz yüze görüştük" sözleriyle anlattı.

 

Zeybekci, AKP ve İzmir ilişkisine dair yaptığı yorumda "İzmir eğer 'Endişe hissediyorum' diyorsa, bunu çok ciddiye almak lazım. Bugün 16 yıldan beri iktidar olan bir parti, nerede, hangi hayat tarzı ya da inançla, özgürlükle ilgili negatif bir yaklaşımı olmuştur, bunu çok iyi anlatmamız lazım" dedi ve şöyle konuştu:

Türkiye'de devrimcilik, özgürlük, liberallik, hoşgörü anlamında yaklaşımlara bakacak olursak, gerçek sosyal demokrat, özgürlükçü parti olarak AK Parti'yi rakipsiz görüyorum. Bir noktaya geldiğimizde nasıl tahammülsüz hale gelebildiklerini CHP'nin bazı uygulamalarında görebildim bugüne kadar. Kılıçdaroğlu'nun bu söyleminde bile görüyorsunuz. Kendi kabiliyetsizliklerini siyasi bir sırçayla örtme girişiminden başka bir şey değil bu. Vatandaşımızın "Acaba" diye bir soru işareti varsa, bunu ciddiye almamız lazım, alacağız da.

İnsanların yeme-içme alışkanlıklarıyla, kılık-kıyafetleri, eğitim ve söylem, her türlü ibadet özgürlükleriyle ilgili tereddüt oluşturacak bir şey görmüyorum. Bugün İzmir ile ilgili şunları duymuyor değilim: "Rakımıza dokunma"… Eyvallah. Bugün insanların özgürce içkilerini içebildiklerini ben biliyorum. AK Parti'deki arkadaşlarımız bugün içkisini içebilen, namazını da kılabilen, günü geldiğinde orucunu tutabilen bir hoşgörü alanına sahiptir. Türkiye'nin bir özeti gibidir AK Parti. Demek ki biz anlatamamışız. İzmir'de bir anlatamama sorunumuz var. Özgürlükler şehridir, ilk hareketlerin başladığı yerdir. Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulan ilk çok partili partinin kurulduğu, mitingini yaptığı yerdir.

Zeybekci kendisinin İzmirli olmadığı yönündeki eleştirilere ise, İzmir'de çok sayıda işletmesi olan bir patron olduğunu hatırlatarak yanıt verdi:

Soyadımıza baksınlar. Pösteki sayar gibi saymak istemiyorum ama bununla ilgili tereddütü olanların tamamından fazla İzmirliyiz. Kimin İzmir’de dokuz ilçede işyeri var? Kimin İzmir’de bir şirketi var ki, 540 çalışanı var? Kim İzmir’de son yıllarda kurumlar vergisinde sahip olduğu şirketle ilk üçte, beşte yer alan bir performansa sahip? Bunları söylerken olmayanlara karşı bir kinayeli tutum içinde değilim, bizi İzmirli saymayanlar bilsin diye söylüyorum. İzmir, Anadolu’nun dünyaya açılan bir çıkış kapısı… İzmir Anadolu’nun da özeti zaten. 

 