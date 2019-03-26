AKP'nin İzmir adayı Zeybekci seçim broşüründe Sakız Adası'nı kullandı

AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Zeybekci’nin seçim broşüründe kullandığı fotoğrafın Sakız Adası'ndan olduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Deniz Yücel sosyal medya hesabından, AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Zeybekci’nin reklam kampanyasına ilişkin dikkat çeken bir bilgi paylaştı.

AKP-MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın İzmir adayı olan Nihat Zeybekçi, kampanyası için bastırdığı “Turizmle kültürle iç içe İzmir” yazılı broşürde Yunanistan’a ait Sakız adasından bir fotoğraf kullandığı iddia edildi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de bu durumu sosyal medyadan yazdığı paylaştı.

İşte o mesaj ve broşür: