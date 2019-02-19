AKP'nin İzmir adayı Zeybekci: Şarap ihracatını destekliyoruz ama şarap haramdır

AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, 'Biz hükümet olarak bağcılığı, şarap ihracatını destekliyoruz. Yurtdışı fuarlarına katıldıklarında destek veriyoruz. Şarap haramdır. Ama belediye başkan adayı olarak benim böyle bir tartışmaya girmem doğru olmaz' dedi.