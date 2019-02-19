AKP'nin İzmir adayı Zeybekci: Şarap ihracatını destekliyoruz ama şarap haramdır

AKP'nin İzmir adayı Nihat Zeybekci şarap açıklamalarına devam ediyor.
“Biz hükümet olarak bağcılığı, şarap ihracatını destekliyoruz. Yurtdışı fuarlarına katıldıklarında destek veriyoruz" diyen Zeybekci, Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'ye yaptığı açıklamada, "Şarap haramdır. Ama belediye başkan adayı olarak benim böyle bir tartışmaya girmem doğru olmaz. İzmir’de bir marka çalışması olduğunda bunu desteklemem mümkündür. Ben lafını evirip çeviren bir adam değilim. İçimden geçenleri söyledim. Kimse kimseye dini terbiye vermeye kalkışmasın” ifadelerini kullandı.