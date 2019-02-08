AKP'nin İzmir adayı: Alkollü içki üretimini destekleyerek geldik

AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, 'AK Parti’ye yönelik genel bir önyargı var, şarap üretimine teşvik vermeyi düşünür müsünüz?' sorusuna 'Alkollü içki üretimini destekleyerek geldik, hükümet olarak yerli içki üretimimizi, diğer ülkelerden ithal edilen ürünlerin üzerine koyduğumuz vergilerle koruyarak geldik' sözleriyle yanıt verdi..

AKP iktidarında alkollü içki fiyatlarına yapılan büyük zamlara Ocak ayında bir yenisi daha eklenirken, AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, alkollü içkiye ilişkin bir soruya ilginç bir yanıt verdi.

T24'ten Şirin Payzın’ın “AK Parti’ye yönelik genel bir önyargı var, şarap üretimine teşvik vermeyi düşünür müsünüz?” sorusuna yanıt veren Zeybekci “Alkollü içki üretimini destekleyerek geldik, hükümet olarak yerli içki üretimimizi, diğer ülkelerden ithal edilen ürünlerin üzerine koyduğumuz vergilerle koruyarak geldik” dedi.

Zeybekci, Atatürk'e ilişkin ise, “Atatürk yüzde 25’lik bir partinin insafına mı kaldı, Atatürk anti-emperyalist duruşuyla bağımsızlığın sembolüdür, 82 milyonun kahramanıdır ama herkesin sevme şekli başkadır” ifadelerini kullandı.