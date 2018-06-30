AKP’nin itirazı sonucu değiştirmedi: Milletvekilliği MHP’de kaldı

AKP’nin İzmir 1’inci bölgede yaklaşık bin oyla beşinci milletvekilliğini kaybetmesinin ardından, geçersiz oyların yeniden sayılması için yaptığı itiraz sonucu değiştirmedi. Milletvekilliğinin MHP’de kaldığı bildirildi.

AKP’nin İzmir 1’inci bölgede yaklaşık bin oyla beşinci milletvekilliğini kaybetmesinin ardından, geçersiz oyların yeniden sayılması için yaptığı itiraz sonucu değiştirmedi. Milletvekilliğinin MHP’de kaldığı bildirildi.

24 Haziran cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde İzmir 1’inci bölgede Binali Yıldırım, Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı ve Cemal Bekle AKP’den milletvekili seçildi. Aynı bölgede beşinci sıradan aday olan Bilal Doğan ise milletvekilliğini yaklaşık bin oyla kaybetti.

Bununla ilgili partinin hukukçuları geçersiz oyların tekrar sayılması için itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren il seçim kurulu, 24 bin 387 olan geçersiz oyun tekrar sayılmasına karar verildi.

Üç gün süren sayım sonuçlandı. AKP lehine 80 oyun kazanıldığı, ancak bunun beşinci milletvekilini kazanmak için yeterli olmadığı açıklandı. Bu sonuçla milletvekilliği MHP’de kaldı.