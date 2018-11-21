AKP'nin İstanbul'da kesinleşen adaylarını açıkladı

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, AKP'nin İstanbul'da kesinleşen adaylarının listesini açıkladı.

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, AKP'de "adaylığı kesinleşen" isimleri köşesine taşıdı.

"İyi haber alan kaynaklardan gelen bilgilere göre, AK Parti’de belediye başkan adayları yavaş yavaş netleşmeye başlamış. İlk bilgiler İstanbul’dan" diyen Altaylı, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yüzde 99,9999 Binali Yıldırım. AK Parti İstanbul Büyükşehir’i asla ve kat'a riske atmak istemiyor belli. Beyoğlu için Haydar Ali Yıldız kesinleşmiş. Beyoğlu’nda 3 dönemini dolduran Misbah Demircan ise Sarıyer’e aday oluyor. Büyükçekmece’de Recep Erol, Ümraniye’de İsmet Yıldırım, Bakırköy’de sürpriz ve tanıdık bir isim, Ali Talip Özdemir, Zeytinburnu’nda Ömer Arısoy AK Parti’nin adayları. Esenler ve Üsküdar’da ise mevcut başkanlarla devam kararı alınmış" ifadelerini kullandı.