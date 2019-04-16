AKP'nin İstanbul seçimlerinin iptali için öne süreceği başlıklar ortaya çıktı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AKP'nin İstanbul seçimlerinin iptali talebiyle yapacağı başvurunun 3 başlıktan oluştuğunu açıkladı.

AKP'nin İstanbul seçimlerinin iptali için yapacağı başvurunun ayrıntıları belli oldu.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AKP'nin itiraz başvurusunun ilk maddesinin sandık kurullarının teşkilindeki yanlışlıklar olacağını belirtirken, ikinci başlığın ise Büyükçekmece'deki sahte seçmen iddiası olacağına dile getirdi.

Selvi, dün İyi Parti tarafından gündeme getirilen "kısıtlı seçmen" başvurusunun AKP'nin talebinin en önemli başlığını oluşturacağını yazdı.

Selvi, "Artvin’in Yusufeli ilçesinde 2 kısıtlı seçmenin oy kullanması nedeniyle seçimlerin yenilenmesine karar verildi. Denizli’nin Honaz ilçesinde kısıtlı seçmenin oy kullandığı tespit edildiği için seçimler iptal edildi. CHP’nin Artvin Yusufeli seçimleriyle ilgili aldığı iptal kararı, AK Parti için gerekçe oluşturdu diyebiliriz. Fıkra gibi bir şey" dedi.