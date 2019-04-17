AKP'nin 'İstanbul seçimi iptal edilsin' dilekçesi ortaya çıktı

AKP'nin İstanbul seçimlerinin iptali talebiyle yaptığı başvuruda 'maddi hata, memur olmayan sandık kurulu üyeleri, kısıtlı seçmen, kayıp seçmen' iddiaları yer aldı.

AKP’nin İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi talepli 44 sayfalık olağanüstü itiraz dilekçesi ortaya çıktı.

Dilekçede, sayım döküm cetvelinde hata, kısıtlıların oy kullanması, kayıp seçmen listeleri ve kayıp oy pusulaları gibi iddialarla İstanbul’da 300 bin oy pusulasının hukuki durumunun belirsiz hale geldiği iddia edildi.

Tüm bunların “kasten ve organizeli bir şekilde yapıldığı” öne sürülen dilekçede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerin yenilenmesi talep edildi.

Habertürk'teki habere göre, AKP'nin dilekçesinden başlıklar şöyle:

MADDİ HATA: Sandık kurulları tarafından seçimin sonucunu değiştirebilecek sayıdaki zarfların ve oyların sayımında ve geçerli olup olmadığı yönünden yapılan değerlendirmelerde; Sandık sonuç tutanaklarının ve oy sayım döküm cetvellerinin düzenlenmesinde ve oyların sandık sonuç tutanaklarına geçirilmesi sırasında yapılan ciddi maddi hatalar ve usulsüzlükler, kayıp oy pusulaları, sayım döküm cetvelleri ile sandık sonuç tutanakları...

MEMUR OLMAYAN SANDIK KURULU ÜYELERİ: İlçe Seçim Kurullarınca 298 sayılı Kanuna açıkça aykırı şekilde yapılan sandık kumlu başkan ve üye atamaları…

KISITLI SEÇMENLERİN OY KULLANMASI: Seçmen listesinde kayıtlı olmasına rağmen Anayasa ve 298 sayılı Kanun gereği oy kullanamayacak kısıtlıların oy kullanması ve seçmen listesinde kayıtlı olmakla birlikte ölü olan seçmenler yerine de başkaları tarafından oy kullanılmış olması...

MÜKERRER SEÇMEN: Çok sayıda mükerrer kayıtlı seçmenin birden fazla seçim çevresinde oy kullanıp kullanmadığının tespit edilememesi...

KAYIP SEÇMEN LİSTELERİ: Torbalarda bulunamayan kayıp seçmen listeleri nedenleriyle, İstanbul genelinde kullanılan yaklaşık 300 bin oy pusulasının hukuki durumunun belirsiz hale gelmiş olmasından dolayı seçim sonuçlarının her türlü şüpheden uzak ve kesin olarak belirlenebilmesine hukuken imkan bulunmamaktadır.

"TAM KANUNSUZLUK"

Dilekçenin "sonuç ve talep kısmı" ise şöyle:

“31 Mart 2019 Pazar günü İstanbul'da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinde oluşan "seçimin neticesine ve dürüstlüğüne müessir olaylar ve haller" ve bu şekildeki oyların iki parti arasındaki oy farkını kapatır sayıda bulunması ve tam kanunsuzluk nedeniyle, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin; Anayasa'nın 67, 79 ve 2972 sayılı Kanunun 25. ve 29. maddeleri ile 298 Sayılı Kanunun 14,110,112 ve 130. maddeleri kapsamında iptal edilmesi ve yenilenmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz.”