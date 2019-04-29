AKP'nin İstanbul paniğinin nedeni: Rant için 8 bin 470 görüşme...

İstanbul'da büyük bir rant ağı kuran AKP, 2014-2018 yılları arasında bu başlıkla ilgili imar raporlarını tam 8 bin 470 kez görüştü. AKP aynı dönemde deprem riskine karşın konuya ilişkin sadece 70 rapor görüştü.

31 Mart seçimlerinin ardından gündem olan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin önceki dönem faaliyet raporlarına ilişkin dikkat çeken bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, AKP'nin başkanlık ettiği önceki dönemde İBB Meclisi’ne engelliler, uyuşturucuyla mücadele, deprem ve doğal afeti içeren tekliflerinden daha çok imar teklifleri geldi. 2014 - 2018 yılları arasında İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nda 8 bin 470 imar teklifi görüşüldü. Buna karşın Engelsiz Hayat Komisyonu’nda 4 yılda sadece 55 teklif rapor tartışıldı. Deprem ve Doğal Afet Komisyonu’nda ise sadece 70 teklif rapor görüşüldü.

İBB Meclisi’ne gelen ve komisyonlarda görüşülen teklif raporların son 4 yılı incelendiğinde önceliğin imar olduğu anlaşılıyor. Görüşülen 8 bin 470 imar teklifinden 2 bin 363 tanesinin tartışma yarattığı ve CHP’nin ret oylarına karşın meclisten geçtiği görülüyor. Buna karşın İstanbul’un öncelikli sorunlarından biri olan ulaşımı konuşan Ulaşım ve Trafik Komisyonu’na baktığımızda bu sürede bin 93 rapor görüştüğü görülüyor. Engelsiz Hayat Komisyonu’nda sadece 55 rapor görüşülürken yılan hikâyesine dönen İstanbul’un deprem sorununu görüşen Deprem ve Doğal Afet Komisyonu’na ise sadece 70 rapor gitmiş. AKP’ye yakınlığıyla bilinen vakıflara verilen bedelsiz taşınmazlara ilişkin tekliflerin de gittiği Hukuk Komisyonu’nda ise bin 11 teklif görüşülmüş. 5 yılda Eğitim Komisyonu’na ise 361 dosya gitmiş.

Eski İBB Meclis üyesi Hüseyin Sağ, geçtiğimiz 4 yılın değerlendirmesini şu sözlerle yaptı: