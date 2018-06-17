AKP'nin İstanbul mitingine Tansu Çiller de katıldı

AKP'nin İstanbul Mitingi’ne Tansu Çiller'in de geldiği görüldü. Çiller, 'Bu son dönemde terör mücadelesinde ciddi başarıları Mehmetçiğimiz yakalamakta destan yazmaktalar' diye konuştu.

AKP'nin İstanbul Mitingi’ne Tansu Çiller de katıldı. Çiller yaptığı açıklamada "Bugün milli bir şuurla buradayım" dedi.

Tansu Çiller’in açıklamaları şöyle:

"Bu son dönemde terör mücadelesinde ciddi başarıları Mehmetçiğimiz yakalamakta destan yazmaktalar.

Bu destan bütün dünyada şaşkınlık yaratmıştır."

'GÜVENLİK OLMADAN ÖZGÜRLÜK OLMAZ'

"Bir eski başbakan olarak şunu söylemek zorundayım. Bu terör ya bitecek ya bitecek diyen bir başbakan olarak söylemek mecburiyetindeyim ki terör mücadelesi sadece bir askeri müdahale değildir.

Terör mücadelesinin çok önemli bir unsuru dış politikadır. Dış politikada dar bir alanda değişe müttefikler, ciddi bir kararlılık ve süratle geliştirilen çözümler gerektirir. Güvenlik olamadan özgürlüklerin olması mümkün değildir."