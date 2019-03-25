AKP'nin İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?

AKP ve MHP'nin İstanbul mitingine katılım sayısı tartışma konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün İstanbul Yenikapı'da ortak miting düzenlerken, katılım sayısı tartışma konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinge katılanların sayısını 1 milyon 600 bin olarak açıkladı.

Erdoğan, "Bugün Sayın Bahçeli ile AK Parti'ye ve MHP'ye gönül vermiş kardeşlerimle Cumhur İttifakı'na güvenen tüm kardeşlerimle İstanbul için bir kez daha Yenikapı'dayız. Aldığım resmi rakam 1 milyon 600 bin tek yürek olduk" dedi.

Ancak konuya ilişkin Odatv'de yer alan haberde, mitinge katılım sayısı yetkililerden alınan bilgiye göre 350 bin olarak açıklandı.