AKP'nin İstanbul, İzmir ve Ankara karşılığında MHP'yi destekleyeceği iller ortaya çıktı

AKP'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de MHP desteğini alması karşılığında MHP lehine aday göstermeyeceği kentler belli olmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında dün yapılan ittifak görüşmesinin ardından MHP'nin AKP'yi destekleyeceği yerler belirlenirken, AKP'nin MHP'ye destek vereceği kentler de netleşmeye başladı.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Osmaniye, Manisa, Mersin, Isparta gibi kentlerde ve bazı ilçelerde AKP'nin MHP lehine aday göstermeyeceğini ileri sürdü.

"Dün ittifakın yeniden başladığını açıklayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in de vurguladığı gibi İstanbul, Ankara ve İzmir’de Büyükşehir adayları AK Parti’den olacak. AK Parti tarafından ileri sürüldüğüne göre MHP’nin baştan talep ettiği iller arasında farklılık olabilir; iddia o ki AK Parti ısrarcı olunca Adana devre dışında bırakılmış" diyen Sarıkaya, "AK Parti buna karşılık Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’de hiç aday çıkarmama kararı almış. Mersin, Manisa büyükşehirleri ile birlikte Ankara’da MHP’nin elinde tuttuğu Polatlı ve Etimesgut’a, örneğin Yenimahalle gibi yeni bir büyük ilçenin daha eklenmesi modeli de ileri sürülen ittifak modeli arasında. Belediye Meclislerinde de MHP’nin, ağırlığını hissedeceği sayıda üyeye sahip olacağına vurgu yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Sarıkaya, "Gaziantep, Şanlıurfa’da MHP aday çıkarmazken, Osmaniye gibi Mersin, Manisa ve Isparta’da da AK Parti aday göstermeyebilir" iddiasında bulundu.