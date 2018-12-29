'AKP'nin İstanbul ilçe adayları belirlendi, üç ilçe MHP'ye bırakıldı' iddiası

AKP'nin, bugün açıklayacağı İstanbul ilçe adaylarını telefonla aranarak bilgilendirildiği iddia edildi. Kulislere yansıyan listeye göre AKP 3 ilçede aday göstermeyerek MHP'yi destekleyecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayının Binali Yıldırım olacağı belirtilirken, iddiaya göre Mevlüt Uysal Büyükçekmece’den aday gösterildi.

Mart 2019’da gerçekleşecek yerel seçimler için AKP’nin İstanbul ilçe adaylarının kesinleştiği iddia edildi. Adayların bugün düzenlenecek toplantı ile tanıtılması beklenirken İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak aday olacak isimleri arayacak yarın gerçekleşecek programa davet etti.

Kulis bilgilerine göre AKP Silivri, Maltepe ve Beşiktaş'ta aday çıkarmayarak MHP'nin adayını destekleyecek.

Resmi olarak doğrulanmayan bilgilere göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'den, AKP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü Ataşehir'den aday gösterildi. 3. dönemi biten Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ise Beykoz'dan aday gösterildi. Eski TOKİ Başkanı Ergün Turan ise Fatih'ten aday gösterildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Binali Yıldırım olmasına kesin gözüyle bakılırken Haber 7 tarafından yayınlanan ilçe adayları listesi şöyle:

1. Adalar: Özlem Öztekin Vural (AKP Adalar İlçe Başkanı)

2. Arnavutköy: Ahmet Haşim Baltacı (Mevcut belediye başkanı)

3. Ataşehir: İsmail Erdem (Sancaktepe mevcut belediye başkanı)

4. Avcılar: İbrahim Ulusoy (Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Başhekimi)

5. Bağcılar: Lokman Çağrıcı (Mevcut belediye başkanı)

6. Bahçelievler: Hakan Bahadır (AKP İstanbul İl Başkan Yardımcısı / Doktor)

7. Bakırköy: Mehmet Umur

8. Başakşehir: Yasin Kartoğlu (Mevcut belediye başkanı)

9. Bayrampaşa: Atila Aydıner (Mevcut belediye başkanı)

10. Beykoz: Murat Aydın (Zeytinburnu mevcut belediye başkanı)

11. Beylikdüzü: Mustafa Necati Işık (AKP Beylikdüzü İlçe Başkanı)

12. Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız (Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 26. Dönem AKP İstanbul Milletvekili)

13. Büyükçekmece: Mevlüt Uysal (İBB mevcut belediye başkanı)

14. Çatalca: Mesut Üner (AKP Çatalca İlçe Başkanı / Mimar)

15. Çekmeköy: Ahmet Poyraz (Mevcut belediye başkanı)

16. Esenler: M. Tevfik Göksu (Mevcut belediye başkanı)

17. Esenyurt: Azmi Ekinci (26. Dönem AKP İstanbul Milletvekili)

18. Eyüpsultan: Deniz Köken

19. Fatih: Ergün Turan (TOKİ eski başkanı)

20. Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta (Mevcut belediye başkanı)

21. Güngören: Fatih Özçiçek

22. Kadıköy: Özkan Özgül Yavuz

23. Kağıthane: Mevlüt Öztekin (AKP Kağıthane İlçe Başkanı)

24. Kartal: Ebubekir Taşyürek

25. Küçükçekmece: Temel Karadeniz (Mevcut belediye başkanı)

26. Pendik: Ahmet Cin (AKP İstanbul İl Başkan Yardımcısı)

27. Sancaktepe: Şeyma Döğücü (AKP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı)

28. Sultanbeyli: Hüseyin Keskin (Mevcut belediye başkanı)

29. Şile: İlhan Ocaklı (AKP Şile İlçe Başkanı)

30. Şişli: Fatma Özden Ay

31. Tuzla: Şadi Yazıcı (Mevcut belediye başkanı)

32. Ümraniye: İsmet Yıldırım (KİPTAŞ eski Genel Müdürü)

33. Üsküdar: Hilmi Türkmen (Mevcut belediye başkanı)

34. Zeytinburnu: Ömer Arısoy (Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı)