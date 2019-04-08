AKP'nin İstanbul çarpıtması: AKP lehine kaç oy çıktı?

AKP İstanbul'da devam eden yeniden sayımlarda 14 bin oyun lehine çıktığını ileri sürerken, bu iddiaya yanıt geldi.

İstanbul'da yapılan yeniden oy sayımlarında AKP lehine 14 bin oy çıktığı iddiasına yanıt geldi. CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, "Yapılan sayımlarda AKP’ye çıkan oy 14.000 değil. 1 Nisan birleştirme tutanağındaki oy farkı; 24.057. Maddi hatalar düzeltildikten sonraki fark: 20.388" derken, "Geçersiz sayımı sonucu fark: 15.917. AKP lehine fark: 4.471 (23.45 YSK verisi) Lütfen hatalı bilgilere itibar etmeyin" ifadelerini kullandı. Yapılan sayımlarda AKP’ye çıkan oy 14 000 değil. 1 Nisan Birleştirme tutanağındaki oy farkı; 24 057 Maddi hatalar düzeltildikten sonraki fark: 20 388 Geçersiz sayımı sonucu fark: 15 917 AKP lehine fark: 4 471

(23.45 YSK verisi) Lütfen hatalı bilgilere itibar etmeyin. https://t.co/d1CmOLhjYQ — Sera Kadıgil (@serakadigil) 7 Nisan 2019