AKP'nin İstanbul çarpıtması: AKP lehine kaç oy çıktı?

İstanbul'da yapılan yeniden oy sayımlarında AKP lehine 14 bin oy çıktığı iddiasına yanıt geldi.
CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, "Yapılan sayımlarda AKP’ye çıkan oy 14.000 değil. 1 Nisan birleştirme tutanağındaki oy farkı; 24.057. Maddi hatalar düzeltildikten sonraki fark: 20.388" derken, "Geçersiz sayımı sonucu fark: 15.917. AKP lehine fark: 4.471 (23.45 YSK verisi) Lütfen hatalı bilgilere itibar etmeyin" ifadelerini kullandı.
Yapılan sayımlarda AKP’ye çıkan oy 14 000 değil.
1 Nisan Birleştirme tutanağındaki oy farkı; 24 057
Maddi hatalar düzeltildikten sonraki fark: 20 388
Geçersiz sayımı sonucu fark: 15 917
AKP lehine fark: 4 471
(23.45 YSK verisi)
Lütfen hatalı bilgilere itibar etmeyin. https://t.co/d1CmOLhjYQ
— Sera Kadıgil (@serakadigil) 7 Nisan 2019