AKP'nin İstanbul çarpıtması: AKP lehine kaç oy çıktı?

AKP İstanbul'da devam eden yeniden sayımlarda 14 bin oyun lehine çıktığını ileri sürerken, bu iddiaya yanıt geldi.
Pazartesi, 08 Nisan 2019 08:40

İstanbul'da yapılan yeniden oy sayımlarında AKP lehine 14 bin oy çıktığı iddiasına yanıt geldi.

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, "Yapılan sayımlarda AKP’ye çıkan oy 14.000 değil. 1 Nisan birleştirme tutanağındaki oy farkı; 24.057. Maddi hatalar düzeltildikten sonraki fark: 20.388" derken, "Geçersiz sayımı sonucu fark: 15.917. AKP lehine fark: 4.471 (23.45 YSK verisi) Lütfen hatalı bilgilere itibar etmeyin" ifadelerini kullandı.