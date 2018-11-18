AKP'nin İstanbul anketinde çıkan isim Kadir Topbaş

AKP'nin İstanbul için seçim raporu hazırlandı. Rapora göre görevden alınan Kadir Topbaş, anketlerde ilk sırada. Ancak Topbaş'a görev verilmesi düşünülmüyor.

AKP, yerel seçimlerde en fazla önem verdiği İstanbul için rapor hazırladı. İstanbul için yaptırılan anketlerde, başkan görülmesi istenen isimler listesinde sırasıyla ‘metal yorgunluğu’ iddiasıyla görevden alınan Kadir Topbaş, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Mehmet Müezzinoğlu’nun ismi çıktı. Ancak Topbaş’a AKP seçmeninin ilgi göstermesine karşın siyasette yeniden rol verilmesinin düşünülmediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın son bir hafta içerisinde üzerinde en yoğun çalıştığı ili İstanbul oluşturdu. İstanbul büyüşehir başkan adayının kim olacağı kadar, 39 ilçe için belirlenecek isimler de tek tek değerlendirildi.

DÜŞÜNÜLEN İSİM BİNALİ YILDIRIM

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, Erdoğan’ın, birkaç kez yenilettiği anket ve analizlerden sonra önümüzdeki haftalarda tavrını netleştireceği öğrenildi.

Anket sonuçlarına rağmen Kadir Topbaş’ın ismi siyasette hiç gündem oluşturmadı. İbre Yıldırım’dan yana görünürken, Mehmet Müezzinoğlu’nun Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapılabileceği öne sürülüyor.