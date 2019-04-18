AKP'nin iptal gerekçesine ilişkin '24 Haziran' uyarısı: Hepsi özel bir bankanın elemanları

AKP'nin sandık kurullarında kamu görevlisi olmayanlar görev yaptı iddiasına ilişkin bir yazı kaleme alan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, 'Baştan belirteyim, kamu görevlisi olmayanlar sandık kurullarında görev aldı… Sadece bu seçimde değil, 24 Haziran'daki geçen seçimde de görev aldılar. Eğer bunlara ilişkin bir suç isnadında bulunulacak olunursa şimdiden uyarmalıyım ki hepsi de bir özel bankanın elamanları. Haklarında işlem yapılacak olursa banka elemansız kalır krize girer…' dedi.

AKP'nin seçimlerin iptali için öne sürdüğü gerekçelerden biri olan sandık kurullarında kamu görevlisi olmayanların görev yaptığı iddiasına ilişkin dikkat çeken bir bilgi ortaya çıktı.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "İptal için öne sürdükleri gerekçelerin arasında İstanbul’daki 31 bin 280 sandıkta görevli sandık başkanları ile 62 bin 560 görevliden, 19 bin 623’ünün kamu görevlilerinden oluşmadığı iddiası da yer aldı... Baştan belirteyim, kamu görevlisi olmayanlar sandık kurullarında görev aldı… Sadece bu seçimde değil, 24 Haziran'daki geçen seçimde de görev aldılar" derken, "Eğer bunlara ilişkin bir suç isnadında bulunulacak olunursa şimdiden uyarmalıyım ki hepsi de bir özel bankanın elamanları. Haklarında işlem yapılacak olursa banka elemansız kalır krize girer… Çünkü bu bankanın İstanbul dahil büyük kentlerde bulunan tüm elemanları 24 Haziran ve 31 Mart seçimlerinde sandık kurullarında 'kamu görevini ifa etmek üzere görevlendirildiler…' İçlerinden bazılarını yakından tanıdığım için net söylüyorum ki bu kişiler de sandık kurullarında görev almaya hiçbir gün teşne olmadılar… İstanbul İl Seçim Kurulu’nun emir ve talimatları doğrultusunda 'kamu görevini' yerine getirdiler" ifadelerini kullandı.