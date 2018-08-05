AKP'nin imam hatip krizi: Uygun sınıflar Anadolu Lisesi yapılsın

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından gönderilen genelgede, imam hatiplerden ‘fiziki kapasitesi uygun olanların dersliklerinin anadolu liselerine dönüştürülmesinin' istendiği ileri sürüldü.

Lise yerleştirmeleri sonrası binlerce imam hatip kontenjanı tercih olmaması nedeniyle boş kalırken, 100 bine yakın öğrenci de kontenjan sorunu nedeniyle açıkta kalmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın liseye geçişte kontenjan sorununu çözmek için gönderdiği genelgede durumu uygun olan imam hatiplere Anadolu Lisesi sınıfı açılması istendiği ileri sürüldü.

Aydınlık’tan Özlem Konur Usta’nın haberine göre, Bakan Ziya Selçuk imzasıyla gönderilen yazıda, şu ifadelere yer verildi: “Kamu kaynaklarının verimli kullanılması öğrenci ve veli taleplerine uygun yerleştirme için ikili kayıt bölgeleri başta olmak üzere tercih yaptığı halde yerleşemeyen öğrenciler de göz önünde bulundurularak; Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okullardan tür değişikliği yapılarak Anadolu lisesi veya çok programlı Anadolu lisesine dönüştürülebilecek okullar ile Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne bağlı okullardan fiziki kapasitesi uygun olanların dersliklerinin Anadolu liselerine, bununla birlikte Anadolu liselerine ait bina ve boş dersliklerin de ihtiyaç olması halinde Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne bağlı okul türüne dönüşüm ve tahsis taleplerinin müfettiş raporuna bağlı olarak 27 Temmuz 2018’e Bakanlığımıza teklif edilmesi hususunda gereğini rica ederim.”