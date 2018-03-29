AKP'nin hedefindeki eser: Yıkmak için neden bu kadar çırpınıyorlar?

TBMM Camisi, ODTÜ’nün mimarı olan Behruz Çinici’nin eseri. Mimari özellikleriyle, lüks ve gösterişten uzak bir yapı olarak önemli bir ödülün de sahibi. Uzun süredir siyasi iktidarın hedefinde bulunan yapıya yönelik atılan ilk adım da tam AKP’ye göre oldu: Kavaklar köklerinden söküldü!

TBMM'de camiye yönelik AKP saldırısı yeni bir aşamaya taşındı.

New York Times'da 1998'de yayımlanan bir makalede, "TBMM camisinin, Türkiye'nin anti-laik ve dinci yönetildiğini düşünenlere karşı laik devlete güç verircesine tasarlandığı" dile getirilmişti. Aradan geçen yıllarda AKP'nin de en büyük düşmanlarından biri oldu Ağa Han Mimarlık Ödülü'nün sahibi olan bu cami. Uzun süredir Meclis Başkanı İsmail Kahraman tarafından yıkılmak istenen camiye yönelik AKP saldırısı öyle bir noktaya uzandı ki, minare yerine dikilen kavak ağaçları köklerinden söküldü...

AKP tarafından tescili kaldırılan, daha önce yıkılıp yenisinin yapılacağı söylenen camiye ilişkin şu ana kadar bir yıkım girişimi yaşanmazken, atılan bu adımın olası bir yıkımın da işareti olabileceği belirtiliyor.

CANDAN: BU SADECE BİR AĞAÇ SÖKÜMÜ DEĞİL

Konuya ilişkin soL'a açıklamalarda bulunan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Bu eser müslümanlığın ilk ibadethanesinden esinlenerek yapıldı. Bu yüzden bu caminin ne kubbesi ne de minaresi var. Bunun yerine bir kavak ağacı minare olarak stilize edilmişti" derken, kavakların sökülmesinin büyük bir saldırı anlamına geldiğine dikkat çekti.

"Bu, çok uzun süredir tüm toplumu tek tipleştirmeye çalışan bir bakış aşısının mekana yönelik saldırısının ürünü. Tek tipleştirerek aslında toplumun üretken kısmını kurutmak isteyen bir mantık bu" diyen Candan, "Ödüllü bir esere, bir mimarın özgün eserine yapılan çok ciddi bir saygısızlık. Özgür düşüncenin ifadesine karşı da bir saldırı. Mimarın diline müdahale, hem yaşam hem mekan olarak farklı bakış açısına müdahalenin ürünü. Bu nedenle yapılan bir ağaç sökümü değil, aynı zamanda toplumun değerlerinin sökümüdür" ifadelerini kullandı.

AKP HEP SALDIRIYOR: ODTÜ VE AĞAÇ...

TBMM Camisi'nin mimarı olan Behruz Çinici, aynı zamanda ODTÜ'nün de mimarı...

AKP'nin iktidarı boyunca sürekli hedef aldığı ODTÜ ve ağaçlar, Meclis Camisi örneğinde bir kez daha AKP tarafından hedef alınmış oldu.

Yol geçecek diye ODTÜ Ormanı'nı katleden AKP, aynı mimarın bir diğer eserinde yer alan kavakları sökerken yine yeşile ve ODTÜ'ye olan düşmanlığını da hatırlatmış oldu.

AKP'LİLER NELER SÖYLEDİ?

Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı bir konuşmada caminin hedeflerinde olduğunu resmen açıklayan Meclis Başkanı İsmail Kahraman, “Artacak milletvekilli sayısına uygun olarak, gelecek dönemde yeni çalışmalar yapılacağı muhakkaktır. Bu arada külliye içinde rahmetli Başbakan Turgut Özal zamanında yapılan cami ise günümüz şartlarına uygun şekilde yeniden inşa edilecektir" demişti.

Bazı AKP'liler camiyi kiliseye benzediği gerekçesiyle hedef alırken, minaresi olmadığı için de camiyi hedef alıyorlardı.

TESCİLİ KALDIRDILAR

TBMM Camisi’nin özgün bir yapı olduğunun tescillenmesi ve korunması için Ankara 1 Nolu Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’na başvuran Mimarlar Odası, Kurul tarafından red kararı verilmesinin ardından kararı yargıya taşımış, 15'inci İdare Mahkemesi cami ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Mahkeme kararında, “Bilirkişi raporu ile de dava konusu taşınmazın (Meclis Camisi’nin) toplumsal ve mimari özellikleriyle korunması gerekli kültür varlığı niteliğinde olduğunun ortaya konulduğu görüldüğünden” denilmişti.

Mahkeme kararı sonrası Koruma Kurulu camiyi tescillerken, Kültür ve Turizm Bakanlığının itirazı sonucunda Danıştay kararı bozmuş, caminin tescil kararı kaldırılmıştı.