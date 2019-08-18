AKP'nin Gökçeada saldırısı şimdilik ertelendi...

Gökçeada’yla birlikte 1102 noktada yapılacak maden aramalarına yönelik gelen tepkilerin ardından ihaleler ertelendi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’le görüştüğünü dile getiren AKP Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gökçeada’da maden arama faaliyetlerinden vazgeçildiğini duyurdu.
İptal kararını ardından açıklamada bulunan CHP’li Mahmut Tanal, “Deşifre etmemiz, kamuoyu oluşturmamız üzerine iktidar, maden sahası ihaleleri konusunda geri adım atmış gibi gözüküyor. İhaleler ertelendi. Fırsat kollayacaklar. Takipçisiyiz” dedi.