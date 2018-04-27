AKP'nin gizli tanığı: Hulusi Akar Cemaat mensubudur

15 Temmuz darbe girişimi davalarının gizli tanığı olan ve birçok davanın temelini oluşturan ifadelerin sahibi olan 'Abdullah', bu kez Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'la ilgili önemli iddialarda bulundu. Ancak bu ifadeler AKP medyasında kendisine yer bulmadı.

15 Temmuz darbe girişimi davalarının en önemli gizli tanıklarından biri olarak görülen "Abdullah"ın son ifadeleri ilk kez AKP medyasında kendisine yer bulamadı.

Hulusi Akar'ı Cemaat mensubu olmakla itham eden Abdullah'ın daha önceki tüm ifadelerine itibar edilirken, bu kez ne yapılacağı merak konusu.

Odatv'den Müyesser Yıldız'ın konuya ilişkin haberi şöyle:

Darbe davalarının en önemli gizli tanığının kod adı Abdullah. Ancak gerçek kimliğini bilmeyen neredeyse yok. Uzun yıllar “FETÖ” içinde yer aldığını, Pensilvanya'ya gittiğini, 4 yıl önce vatana ihanet içinde olduklarını anladıktan sonra ilişkisini kesip, “canla başla” bunları deşifre etmeye çalıştığını söyleyen biri. Pek çok iddianamenin temeli, onun verdiği bilgilere dayanıyor.

15 Temmuz'dan bu yana da üst düzey eski komutanların yargılandığı birçok davada tanıklık yaptı.

İşte bu gizli tanık, son olarak iki gün önce Ankara'da görülen Kara Havacılık davasında dinlendi.

Necdet Özel'in Genelkurmay Başkanı olmasından sonra “FETÖ”cülerin tüm önemli noktaları ele geçirdiğini, Hulusi Akar'ın da buna destek verdiğini öne sürdü.,

2015 yılında “FETÖ” ile mücadele için Kara Havacılık Komutanlığı'nda bir grup kurduklarını ve burada yapılan çalışmaları Cumhurbaşkanı Başdanışmanına arz ettiklerini belirtip, “26 generalin ismini verdim. 25'i FETÖ'cü çıktı” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ile ilk görüşmeyi Eylül 2015'te, son görüşmeyi de Haziran 2016'da yaptığını, bu son görüşmenin ardından yapılan çalışmaları Cumhuriyet Başsavcılığına götürdüğünü anlatıp, şunu söyledi:

“TSK'daki 358 generalden 340'ının FETÖ'cü olduğunu bildirdik.”

Gizli tanık Abdullah'ın ifadesi bittikten sonra sanık Avukatlarından Fethi Öztürk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın “FETÖ”cülere nasıl destek verdiğini sordu.

Abdullah, 1997'de Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın Samanyolu öğrencilerini kabulünü o zaman Özel Kalem Müdürü olan Akar'ın ayarladığını kaydettikten sonra şöyle konuştu:

“Hulusi Akar cemaat mensubudur. Kripto FETÖ'cüdür.”

Ne mi oldu?

Avukat Fethi Öztürk, gizli tanığın yaptığının “fişleme” olduğunu vurgulayarak, hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Dahası, geçmişte Abdullah'ın iddialarını çarşaf çarşaf yayınlayan medyamız, bu son iddialarını duymadı, görmedi, yazmadı.

En “muteber” tanık... Hatta bir anlamda “devletin” tanığı... Bugüne kadar tüm söylediklerine itibar edildi...

Artık açıktan Genelkurmay Başkanı Akar'ın da adını verdiğine göre, ne olacak şimdi?