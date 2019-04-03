AKP'nin farklı kaybettiği yerlerde sandıklar yeniden sayılırken, 3 oyla kazandığı yerde çıkan karar şaşırtmadı

AKP'nin binlerce oy farkla kaybettiği birçok yerde sandıkların yeniden sayılması yönünde kararlar gelmeye devam ederken, 3 oy farkla kazandığı yerde sonuçlara yapılan itiraz reddedildi.

AKP'nin binlerce oy farkla kaybettiği başta İstanbul olmak üzere birçok yerdeki sandık sonuçlarının yeniden sayılmasına karar verilirken, sadece 3 oy farkla kazandığı Muş'un Malazgirt ilçesinde yapılan seçimlerde ise HDP'nin yaptığı itiraz reddedildi.

Malazgirt'te kesin olmayan sonuçlara göre HDP 3 bin 638, AKP ise 3 bin 641 oy aldı.

9 bin 591 seçmenin oy kullandığı ilçede, 432 oy ise geçersiz sayıldı.

İtirazın ilçe seçim kurulunca reddedilmesinin ardından HDP tarafından il seçim kuruluna başvuruda bulunulacak.