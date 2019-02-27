AKP'nin eli öğrencinin karavanasında: KYK yurdu yemekhanesinden seçim aracına yemek servisi!

Eskişehir'deki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Gündüzalp Öğrenci Yurdu'nun yemekhanesinden AKP seçim aracına sefer taslarıyla yemek taşındı. Olayı görüntüleyen öğrenciler, duruma tepki gösterdi.

Eskişehir'de Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı olarak hizmet veren Gündüzalp Öğrenci Yurdu'nda yaşanan olay öğrencilerin tepkisine yol açtı.

Üzerinde "Belediye işi gönül işi" yazılı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu seçim aracı, öğrenci yurdunun bahçesine girdi. Kapıya yaklaşan seçim aracına, öğrenci yemekhanesinden sefer taslarıyla yemek taşındı. Araç daha sonra yurttan uzaklaştı. Öğrencilerin hakkı olan yemeklerin bir bölümünün, AKP'nin seçim ekibine yedirildiği iddia edildi.

AKP seçim aracının yurda girişi kare kare fotoğraflandı.

Duruma tepki gösteren öğrenciler, "Yurdumuzda son iki haftadır yemek çeşit ve miktarındaki azalmanın nedeni belli oldu. AKP'nin seçim aracının yurdun mal kabul ve otopark girişinden yurda girerek, büyük sefer taslarıyla yiyecek ve içecekleri aldığını gördük. Oysa AKP bu yıl Hazine'den 335 milyon liralık devlet yardımı alan bir parti. Bu yetmiyormuş gibi, öğrencilerin yurdunda öğrenciler için alınan yiyecek ve içeceklere de göz dikilmiş durumda" dediler.

Devlet yurdunda barınan öğrenciler için sabah 4.5 TL, akşam 8.5 TL olmak üzere günde toplam 13 TL'lik beslenme yardımı yapıldığını anımsatan öğrenciler, şöyle konuştu: "Öğrencilerin bu hakkı

gün içinde kullanmaması durumunda, tutar Hazine'ye devrolmakta. Ama görüyoruz ki, aslında sefer taslarıyla AKP'nin seçim aracına, oradan da AKP'nin seçim ekibine devroluyormuş. Merak ediyoruz, acaba AKP'nin seçim çalışmalarına yardımcı olan öğrenci yurdu yönetimi, bunu yemekhane muhasebesine nasıl yansıtıyor?"