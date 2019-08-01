AKP'nin doğalgaz yalanları: İndirim deyip yine zam yaptılar

2018'de doğalgaza yüzde 37 zam yapan AKP, 2019'a girerken yüzde 10'luk indirim sözü vermiş ancak yapılan indirim yüzde 8'de kalmıştı. 23 Haziran seçimi öncesi yine yüzde 10'luk indirim sözü verilirken, yüzde 14,97 zam geldi.

AKP iktidarında adeta otomatik hale gelen doğalgaz ve elektrik zamlarına bir yenisi daha eklendi.

Konutlarda kullanılan doğalgaza bugünden itibaren yüzde 14,97 oranında zam yapıldı. Sanayide kullanılan doğalgaza da yüzde 13,73 oranında zam geldi.

2018'de doğalgaza yüzde 37 zam yapan AKP, 2019'a girerken yüzde 10'luk indirim sözü vermiş ancak yapılan indirim yüzde 8'de kalmıştı.

23 Haziran seçimi öncesi yine bu kez Binali Yıldırım tarafından yüzde 10'luk indirim sözü verilirken, hem bu söz tutulmadı hem de yüzde 14,97 oranında yeni bir zam geldi.