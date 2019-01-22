AKP'nin CHP muhabiri: Abdulkadir Selvi...

CHP'de son dönemde birçok kulis bilgisini köşesine taşıyan isimlerden olan Abdulkadir Selvi, 24 Haziran seçim sürecinden bu yana birçok köşe yazısında da bizzat Kılıçdaroğlu'nun görüşlerine yer verdi. Son olarak Aziz Kocaoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında yaşandığı belirtilen tartışmanın diyaloglarını da köşesinden duyuran ve hiçbir yalanlamayla da karşılaşmayan Selvi, AKP'nin en başarılı CHP muhabiri olarak öne çıkıyor.

Uzun yıllar Yeni Şafak'ta devam eden kariyerini Aydın Doğanlı Hürriyet'te sürdüren Abdulkadir Selvi, Doğan Medya'daki AKP'nin gözü rolünü, Demirören Grubu'nun gazeteyi satın alması sonrası kaybederken, yeni rolü CHP kulislerinden bildirdikleri olacak gibi görünüyor.

Özellikle 24 Haziran seçimlerinden bu yana CHP içinden birçok kulis bilgisini köşesine taşıyan, defalarca Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeleri köşesine taşıyan Selvi, son olarak da Kılıçdaroğlu ile Aziz Kocaoğlu arasında Genel Merkez'deki görüşmede yaşanan tartışmayı yazmıştı.

GENEL BAŞKAN'IN ODASINDAN AKTARIYOR

Selvi, görüşmeye ilişkin ilk yazısında, "Aziz Kocaoğlu, Kılıçdaroğlu’nun yanına sinirli bir şekilde giriyor. İlk sözü, 'Çok sinirliyim' oluyor. Bir ara sesini yükseltince Kılıçdaroğlu, 'Başkan sakin ol' deme gereği hissediyor. Kemal Bey’in 'Ne içersin?' sorusuna 'Bir şey içmeyeceğim' diye karşılık veriyor. 'Bugün karar alacak mısınız?' diye Kılıçdaroğlu’na soruyor. Kılıçdaroğlu’nun 'Değerlendiriyoruz' demesi üzerine, 'Size Tunç Soyer ve Tuncay Özkan olursa olmaz demiştim' diye itirazlarını sıralıyor" ifadelerini kullanırken, Genel Başkan'ın odasından ayrıntılar aktarılması dikkat çekmişti.

AKP'ye yakınlığı bu kadar açık olan bir ismin CHP Genel Merkezi'nden, üstelik de Genel Başkan'ın özel görüşmesinden aktardığı notlar dikkat çekerken, görüşmeye ilişkin yeni detaylar bugünkü köşe yazısında da yer aldı:

Kılıçdaroğlu’nun yanından ayrılırken aralarında şu diyalog yaşanıyor: - Bana bir şey diyor musunuz? - Yok. - Adayım. - Tamam, aday adayı olabilirsin. Kocaoğlu bunun üzerine çıkıp İzmir adaylığını açıklıyor. Kılıçdaroğlu, İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirlerin belediye başkan adaylarını sadece bu süreçte belirlememiş. Çok önceden kafasında kimi aday göstereceğini belirlemiş. CHP’nin İzmir büyükşehir belediye başkan adayı olarak çok büyük bir ihtimalle Tunç Soyer’in ismi açıklanacak.

Selvi'nin CHP'nin "mahrem" görüşmelerine bu kadar hakim bir "muhabirlik" başarısı göstermesi dikkat çekerken, CHP'nin bu notlara ilişkin bir itirazda ya da yalanlamada bulunmaması dikkat çekiyor.