AKP'nin 'büyük' mitingine AKP'li yazardan tepki: Çok merak ediyorum...

AKP'nin bayramda düzenlediği 'Büyük İstanbul mitingi' tartışma konusu oldu.

Star gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, AKP'nin bugün Yenikapı'da düzenlediği mitinge tepki gösterdi.

“Yenikapı’ya gidiyorum... En gözde semt pazarlarının bile boş olduğu bir bayram gününe Babalar Günü’nü de ekleyen İstanbul sokaklarında insan bulmanın hayal olduğu bir günde, ‘Büyük Miting’ düzenleyen özgüvenin sonuçlarını çok merak ediyorum. Yerinde görmek istiyorum" diyen Albayrak kısa süre sonra bir mesaj daha paylaşarak, "Nihayet Yenikapı’ya ulaştım. İstanbul’un boş olduğu, üstüne üstlük bir haftadır ‘Yağmur geliyor’ diye bas bas bağırdığı bir günde miting düzenleyip, seçimden önceki cumartesiyi Muharrem İnce’ye ikram eden aklı çok merak ediyorum” ifadelerine kullandı.