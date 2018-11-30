AKP'nin Binali Yıldırım için çıkaracağı 'özel' düzenleme belli oldu

AKP, Binali Yıldırım’ın belediye başkanı olması durumunda devlet protokolünde geriye düşmesi için yeni bir protokol düzeni hazırlığına başladı.

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Meclis Başkanı Binali Yıldırım’la ilgili "protokol sıkıntısına" formül aranıyor.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, AKP içinde, Meclis Başkanlığı ve Başbakanlık yapmış birinin, belediye başkanı olduktan sonra protokolde bakan, milletvekilli ve hatta şu anda emrinde çalışan bazı bürokratlardan geriye düşmesinin doğru olmayacağı değerlendirmesi yapılıyor. Bu kapsamda, AKP'li bazı hukukçular protokol probleminin aşılması için farklı formüller gündeme getirdi. Bu formüllerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da iletildiği belirtildi.

AKP kaynakları, Yıldırım’ın seçimlerden sonra ‘Cumhurbaşkanı Yardımcısı’ yapılacağı iddiasının gerçekçi olmadığını dile getirirken, hem belediye başkanlığı hem de cumhurbaşkanlığı yardımcısının aynı anda yürütülmesinin uygun bulunmayacağını değerlendiriyor. Bunun yerine protokol düzeninde değişikliğe gidileceği belirtiliyor. Mevcut İstanbul protokolünde büyükşehir belediye başkanı, garnizon komutanının ardından dördüncü sırada bulunuyor. Ancak AKP kurmayları, eski meclis başkanları ve eski başbakanların protokolde bakanlardan önce geldiğini hatırlatarak “Bu konuda kanuni bir düzenleme yapmaya da gerek yok. İdari bir kararla, yeni bir protokol düzeni getirilebilir. Sayın Yıldırım, İstanbul büyükşehir belediye başkanı olsa bile eski başbakan ve eski meclis başkanı sıfatını koruyacaktır. Gerekirse idari bir kararla, Cumhurbaşkanı dışında kimseyi karşılamak veya uğurlamak zorunda kalmayacağına yönelik de adım atılır” değerlendirmesi yaptı.

‘ADAYLIĞINA KARŞI DEĞİLİM’

Bu arada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, Yıldırım’ın adaylığına tepki gösterdiği iddialarından sonra Albayrak, Salı günü Yıldırım’ı ziyaret etmişti. Kısa süren ve çay sohbeti şeklinde geçtiği belirtilen bu ziyarette, Albayrak’ın, Yıldırım’ın adaylığına ilişkin kamuoyunda oluşan algının ve ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını dile getirdiği belirtiliyor.