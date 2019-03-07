AKP'nin belediye başkan adayı mahalleye sokulmadı, polis gözetiminde çalışma yaptı

Adana’nın Ceyhan İlçesine bağlı Küçükkırım Mahallesi’nde seçim çalışması yapmak isteyen AKP’nin belediye başkan Adayı Ali Alper Boydak mahalleli tarafından kabul edilmedi.

Adana’nın Ceyhan İlçesine bağlı Küçükkırım Mahallesi’nde, AKP’nin Ceyhan Belediyesi Başkan Adayı Ali Alper Boydak ve Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulunmak istedi.

Ancak mahalle halkı, AKP’lileri mahalleye almadı. Bunun üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı. Yurttaşlar, AKP’lilere “Mahalleyi terk edin. Bütün Kürtleri terörist ilan edip, bir de burada gezip oy istiyorsunuz. Size verecek oyumuz yok” diye tepki gösterdi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Gerginlik üzerine olay yerine zırhlı araçlarla çok sayıda polis geldi.

Polis; M.D. ve F.G. adlı yurttaşları, AKP’lileri tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına aldı. AKP’liler polis gözetiminde esnaf ziyaretini yapıp mahalleden ayrıldı.