AKP'nin atacağı yeni adım belli oldu: Olağanüstü itiraz

İstanbul'da 31 ilçedeki sandıkların tamamının yeniden sayılması talebinde bulunan ancak bu talebi reddedilen AKP'nin yeni yol haritasında iki ayrı başlık bulunuyor.

31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul sonuçlarına itiraz üstüne itirazda bulunan AKP, tüm sandıkların yeniden sayılması talebi reddedilince iki ayrı başlıkta hamle yapma hazırlığına girişti.

İl Seçim Kurulu tarafından reddedilen Büyükçekmece seçimlerinin iptali için bu kez YSK'ya başvuran AKP, buradan iptal kararı çıkmaması durumunda "olağanüstü itiraz" yoluna başvuracak.

AKP'nin YSK temsilcisi Recep Özel, "Bundan sonraki itiraz usulü tam kanunsuzluk başvurusu mu olacak?" şeklindeki bir soruya, "Olağanüstü itirazyoluyla geleceğiz. Sürecimiz devam ediyor, hayırlı olsun diyorum ben herkese" karşılığını verdi.