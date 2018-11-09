AKP'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı

AKP’nin Ankara anketlerinde Mansur Yavaş isminin öne çıktığı aktarılıyor.

AKP’nin Ankara belediye başkanı adaylığı için yaptığı anketlerde, CHP’nin son seçimdeki adayı Mansur Yavaş’ın adının da öne çıktığı öne sürüldü.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, AKP’nin yaptırdığı çalışmalarda, Ankara için, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin yanısıra, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’yi görmek isteyenler de var.

Hangi partiden aday olacağı henüz kesinleşmeyen Mansur Yavaş da AKP’nin anketinde Ankaralıların başkan olarak görmek istediği isimler arasında yer aldı. Haberde, Mansur Yavaş’ın AKP’liler arasında ne oranda ilgi gördüğü yolunda bir bilgi yer almadı.

Haberde ayrıca İstanbul için TBMM Başkanı Binali Yıldırım, mevcut başkan Mevlüt Uysal ve AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’un adının geçtiği belirtildi. AKP’de İzmir’de ismi en çok duyulan ismin de İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener.