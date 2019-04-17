AKP'nin anketçisi Adil Gür'den 'yeniden seçim' yanıtı

16 Nisan referandumunda yüzde 60,8 evet çıkacağını ileri süren Adil Gür, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi durumunda 'Sandığa gitmeyen yüzde 3-4'lük bir kesim var. Seçime gidip kimin lehine oy kullanırsa seçimi o kazanır' dedi.

16 Nisan referandumundaki skandal tahmini sonrası uzun süre sessizliğe bürünen anket firması sahibi Adil Gür, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi durumuna ilişkin tahminde bulundu.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın sorularını yanıtlayan Gür, "Yenilenen İstanbul seçiminde sonuç nasıl çıkar?" sorusuna, "Bir şekilde sonuçlanır aynı çıkmaz merak etmeyin. Siz İstanbul'da 10 hafta seçim yapsanız bir seçimin diğerinden farkı bir elin parmaklarını kadar olamaz. Çünkü kamplaştık, kutuplaştık" yanıtını verdi.

Gür, "Bir tarafta 'İmamoğlu kazandı vermemek için bakın ne yaptılar' bu sefer İmamoğlu'na oy vereceğim diyen seçmen olur. Tersi olur mu? olur. AK Parti'ye, 'Az daha kaybediyordu, şaibe varmış... Gidip Binali Yıldırm'a oy vereyim' diyenler olabilir. Sandığa gitmeyen yüzde 3-4'lük bir kesim var. Seçime gidip kimin lehine oy kullanırsa seçimi o kazanır. Saadet Partisi ittifakın dışında kaldı. AK Parti'ye kızgın seçmenlerin bir kısmı Saadet'e verdi. 'Saadet aday çıkarmazsa yüzde yüz İmamoğlu'na oylar gider' diye bir şey yok. AK Parti'ye de gidebilir ihtimal dahilinde" ifadelerini kullandı.