AKP'nin Ankara ve İstanbul adayı kesinleşti iddiası

AKP'nin Ankara ve İstanbul'da göstereceği adaylara ilişkin tartışmalar sürerken, iki kentte de adayların neredeyse kesinleştiği ileri sürüldü.

31 Mart yerel seçimleri öncesi AKP'nin Ankara ve İstanbul'da kimleri aday göstereceği tartışma konusu olmaya devam ediyor. Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, Ankara'da Mehmet Özhaseki'nin, İstanbul'da da Binali Yıldırım'ın adaylığının neredeyse kesin olduğunu yazdı. "AK Parti kulisinde konuşulanlara göre Kayseri milletvekili, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin Ankara Büyükşehir adaylığı kesinleşmiş gibi…" diyen Sarıkaya, "Benzer durum TBMM Başkanı Binali Yıldırım için de geçerli… Ekonomi gazetecisi diliyle söylersem, AK Parti’de Yıldırım’ın İstanbul adaylığı satın alınmış…" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün Binali Yıldırım'ın İstanbul adaylığına ilişkin bir soruya “Zorda kalırsak neden olmasın” yanıtını vermişti. İLGİLİ HABER Erdoğan'dan 'Binali Yıldırım İstanbul adayı olur mu?' sorusuna yanıt