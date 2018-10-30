AKP'nin Ankara, İzmir ve İstanbul anketlerinde önde çıkan isimler belli oldu

AKP, SAROS adlı araştırma şirketine 31 Mart yerel seçimleri için il il anket yaptırdı. Anketlerde AKP'nin olası adaylarından hangisinin isminin öne çıktığı belirlendi.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AKP'nin Ankara, İstanbul ve İzmir'de kendi adayları arasında yaptırdığı anket sonuçlarını açıkladı.

AKP ile çalışan Siyasal ve Sosyal Araştırma Servisi’nin (SAROS) İstanbul ve Ankara araştırmasına ilişkin sonuçları ve kulis bilgilerini paylaşan Selvi, İstanbul için Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın isminin ilk sırada çıktığını dile getirdi.

Yıldırım'ı az bir farkla Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un takip ettiğini belirten Selvi "Binali Yıldırım’ın Meclis Başkanlığı’nda devam etme isteği biliniyor ama “kazanacak aday” söz konusu olunca nihai karar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bırakılmış durumda" dedi.

BABACAN DA KONUŞULUYOR

"Ankara için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki konuşuluyor" diyen Selvi, "Ankaralılık tercihini dikkate aldığınızda ise eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile Emrullah İşler de konuşulan isimler arasında. Mevlüt Uysal İstanbul’da, Mustafa Tuna Ankara’da belli bir oranda yer alıyor. Aynı şekilde Melih Gökçek’in de belli bir oy oranını koruduğu anlaşılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul, Ankara ve İzmir’de anketlerden belli bir oranda çıkıyor. İzmir’de eski Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ismi gündeme gelirken çok başarılı bir İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu da Demokrat Parti geleneğinden gelmesi nedeniyle İzmir’de konuşuluyor. Son valiler kararnamesini bu gözle değerlendirmekte yarar var" ifadelerini kullandı.