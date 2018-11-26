AKP'nin Ankara, İstanbul ve İzmir adaylarının neden açıklanmadığı belli oldu

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, 'AK Parti’nin İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarının ilânı neden gecikti?' başlıklı yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü bu illerin adaylarını neden açıklamadığını yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü yaptığı aday açıklamasında beklenenin aksine İstanbul, İzmir ve Ankara adayılarını ismi açıklanmadı.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, "AK Parti’nin İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarının ilânı neden gecikti?" başlıklı yazısında, adayların açıklanmamasının nedenini yazdı.

"Üst düzey bir partilinin ifadesine göre Binali Bey, Büyükşehir Belediye Başkanı olması halinde birlikte çalışacağı Ak Partili ilçe belediye başkan adaylarının ismini önceden görmek istedi" diyen Acet, "Söylendiğine göre, her durumda son sözü söyleyecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan da, bu talebi dikkate alarak, İstanbul’un ilçe adayları üzerinde Yıldırım’ın görüş oluşturmasına izin verdi. Bunun çok kısa sürede olmayacağı anlaşılınca da, İstanbul ile birlikte Ankara ve İzmir’in adaylarının da ertelenmesine karar verildi" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili bir diğer iddia ise Binali Yıldırım'ın adaylığa sıcak bakmadığı söylentisi olmuştu.