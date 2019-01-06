AKP'nin Ankara adayı Özhaseki'den Gökçek övgüsü: Hepsini o yaptı, takdir etmek lazım

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki, 'Melih beyle birlikte Ankara'da hizmet belediyeciliği başladı. Eğer bugün milyonlarca metrekare yeşil alan yapılmışsa bunların hepsi Melih başkan yapmıştır, inkar etmemek lazım. Takdir etmek lazım' dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki, bir hafta içinde tüm adaylarını açıklayacaklarını söyledi.

CNN Türk'te soruları yanıtlayan Özhaseki, partisinin 31 Mart yerel seçim çalışmalarıyla ilgili, "Yerel seçimler için aday belirleme sürecinde görevlendirilen arkadaşlarımız, kentlerde tebdili kıyafetle halkın nabzını tuttu. Bir hafta içinde bütün adaylarımızı açıklamış olacağız" dedi.

ÖZHASEKİ'DEN GÖKÇEK ÖVGÜSÜ

Melih Gökçek'i öven Özhaseki, şunları söyledi:

"Melih beyle birlikte Ankara'da hizmet belediyeciliği başladı. Eğer bugün milyonlarca metrekare yeşil alan yapılmışsa bunların hepsi Melih başkan yapmıştır, inkar etmemek lazım. Takdir etmek lazım. Herkesin bir yoğurt yiyişi var, benim tarzım ondan farklı, onun tarzı benden farklı. Herkes farklı karakterdedir. Ben sosyal medyayı çok fazla kullanmadım. Bu benim tarzım, bu benim tavrım. Karşı olduğum anlamına gelmez."