AKP'nin Ankara adayı Özhaseki'den Gökçek çıkışı: Konuşacağız

AKP'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki, Melih Gökçek'in kendisine desteğini çekmesi hakkında ‘İlk görüşmemizde konuşacağız’ dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Habertürk TV’de Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu programa konuk oldu.

Melih Gökçek'in kendisine destek verdiği tweetlerini silmesi hakkında açıklamalarda bulunan Özhaseki, "Sayın Melih Gökçek'le 25 yıla dayanan bir arkadaşlığımız var. CHP'nin yandaş gazetesi mal bulmuş mağribi gibi saldırdılar bu işe” dedi. Gökçek’in tweetleri neden sildiği konusunda Özhaseki “Onu konuşmadık. İlk görüşmemizde konuşacağız. Hiçbir başkan kötü iş yapmak istemez. Ben o yüzden Melih Bey'in eleştirilmesini de doğru bulmuyorum" dedi.

AKP’nin Ankara’da ilçe adaylarını gelecek hafta içinde açıklayabileceklerini söyleyen Özhaseki, AKP içindeki cemaat yapılanmasıyla ilgili soruya şöyle yanıt verdi:

'ÇAY İÇMİŞ, EL SIKIŞMIŞ BİR ŞEY DEĞİL'

''FETÖ'cülük konusunda kendisini murakabe edip arınma içine giren tek parti biziz. Sayın Cumhurbaşkanımız 17-25 Aralık sürecinde 'Bunlara hak veren arkadaşlarımız varsa gitsin' dendi. Hani 'merhaba' demiş, bir yerde çay içmiş, el sıkışmış, fotoğraf çekilmiş, bunlar bir şey değil. Ancak onların bankasına para yatırmak, destek manasında. Özellikle 15 Temmuz'da devam eden varsa, onlar zaten bizden uzaklaştı. Bizim birinci şartımız FETÖ'cü olmamaktır."