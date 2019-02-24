AKP'nin Ankara adayı Özhaseki: CHP Türkiye'de hiçbir dönem faydalı işlerle anılmadı

AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki 'CHP, Türkiye'de hiçbir dönem yatırımlarla, bu millete faydalı işlerle anılmadı. Belediyecilik tarihi de yolsuzluklarla doludur' diye konuştu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "CHP, Türkiye'de hiçbir dönem yatırımlarla, bu millete faydalı işlerle anılmadı. Belediyecilik tarihi de yolsuzluklarla doludur" dedi.

Özhaseki, toplantıda yaptığı konuşmada, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

'CHP VE İYİ PARTİ ORTAKLIĞININ ARDINDA HDP VAR'

CHP ve İyi Parti ortaklığının arka planında HDP'nin olduğunu öne süren Özhaseki, "Kandil'in siyasi uzantısıyla iş tutmaya çalışıyorlar. Bunu söylediğim için beni mahkemeye vermişler. Açık çağrıda bulunuyorum, eğer HDP'nin oyunu istemiyorsanız, siz de bizim gibi çıkıp, 'Bu PKK lanet ve katiller örgütüdür. Onun siyasi uzantıları da bunlara sempatik bir şekilde bakanlar da lanet adamlardır' diye söyleyin. Bu katiller örgütüne övgüler düzemezsiniz" diye konuştu.

Su faturalarında indirim vaadinde bulunan Mansur Yavaş'ı eleştiren Özhaseki, şunları kaydetti:

"Üçüncü dönemdir aday olan CHP'nin bir adayı var. CHP Türkiye'de hiçbir dönem yatırımlarla, bu millete faydalı işlerle anılmadı. Belediyecilik tarihi de yolsuzluklarla doludur ancak herhalde Ankara gibi bir şehirde milyonlarca insanın önüne çıkarken bir projeyle çıkarlar diye bekledik proje de yok.

Adaylarına sorar mısınız 'Projesi yok mu, 5 yıl boyunca ne yapacak.' 'En büyük projem su parasını indirmek.' diye ortaya çıktı. Biz o indirimleri yaptık. O zaman niye geziyorsun ortada başka projen yoksa. Arkadaşlar, hayretler içinde izliyorum."