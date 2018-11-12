'AKP'nin Ankara adayı kesinleşti'

AKP'nin Ankara adayının kesinleştiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararını verdiği ileri sürüldü.

Habertürk TV canlı yayınında konuşan gazeteci Muharrem Sarıkaya, AKP'nin Ankara adayının kesinleştiğini açıkladı.

Sarıkaya, “İktidar partisinden Ankara için Mehmet Özhaseki’nin ismi kesinleşti. Sayın Cumhurbaşkanı bu görevi kendisine verdi” dedi.

Muharrem Sarıkaya, AKP’nin İstanbul adaylığı için ise TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun adının geçtiğini söyledi.

ÖZHASEKİ KİMDİR?

AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Mehmet Özhaseki, ilk olarak 27 Mart 1994 mahalli seçimlerinde Refah Partisi adayı olarak Kayseri Melikgazi Belediye Başkanlığı’nı kazandı.

23 Haziran 1998 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılan seçimle Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na getirilen 1999, 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerini kazanarak 5. kez üst üste belediye başkanı seçildi.

7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde AKP Kayseri milletvekili seçilen Özhaseki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevinde de bulundu.

Özhaseki'nin adı 2007 yılında yolsuzluk dosyasına takılmıştı.