AKP'nin alkol açılımı sürüyor: Belediyenin kafelerinde alkol satışını neden kaldıralım?

AKP tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Nihat Zeybekci, 'Belediyenin kafelerinde alkol satışını neden kaldıralım? Mekanları, neden taşıyalım? Bu uygulamaların hiçbirisi ile bir problemimiz olmayacak' açıklamasında bulundu.

AKP tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Nihat Zeybekci, Best FM'de Ufuk Karcı'nın sorularını yanıtladı.

Zeybekci, göreve gelmeleri halinde 100 gün içinde şehrin görünümünü değiştireceklerini öne sürerek, "dikey mimariye asla müsaade etmeyeceklerini" iddia etti.

'ALKOLLE İLGİLİ SORULARI HAKSIZ BULUYORUM'

Hayat tarzına müdahalenin söz konusu olmayacağını savunan Zeybekci, "Özellikle bu alkolle ilgili soruları haksız buluyorum. Belediyenin kafelerinde alkol satışını neden kaldıralım? Mekanları, neden taşıyalım. Bu uygulamaların hiçbirisi ile bir problemimiz olmayacak. Ancak bu tartışmalar, İzmir'e haksızlıktır" dedi.

Sebze meyve fiyatlarındaki artışın, hal yasası ile çözüleceğini iddia eden Zeybekci, "Üreticiden rafa gelene kadar, hangi fiyatlamalardan geçtiği de etiketlerde yazmalı. Bu çalışma gündemde. Tanzim satışları ile düşüş yaşandı. Ancak bu, kalıcı olmamalı. Tüketici korunduğu gibi, esnaf da korunmalı" ifadelerini kullandı.

ZEYBEKCİ DENİZLİ'Yİ UNUTTU MU?

Alkolle ilgili açıklamaların ardından Zeybekci’nin Denizli Belediye Başkanı olduğu zamanlarda alkollü mekanlara karşı izlediği tavır akıllara geldi.

Nihat Zeybekci, bundan 10 yıl önce Denizli Belediye Başkanıydı ve Denizli’deki tüm içkili lokalleri ‘tabakhane’deki ‘kırmızı bölge’ye sürmüştü.

Zeybekçi 2004’ten itibaren Denizli’de sadece iki alkol ruhsatı vermişti.