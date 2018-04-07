AKP'nin akademisyen ihraç kriterleri ortaya çıktı!

15 Temmuz'un ardından üniversitelerde yüzlerce solcu akademisyeni ihraç eden AKP'nin "Cemaat" başlığı adı altında rektörlere verdiği talimat ortaya çıktı.

Habertürk gazetesinden Nagehan Alçı, çeşitli üniversitelerden ismini vermek istemeyen rektör ve rektör yardımcılarıyla görüştüğünü belirtirken, AKP'nin rektörlere verdiği ihraç kriterlerini yazısında sıraladı:

Bakın, 15 Temmuz’un hemen ertesinde rektörler YÖK’e çağrılmışlardı. O toplantıda üniversitelerde FETÖ ile mücadelenin nasıl yapılacağının ana hatları anlatıldı. YÖK, MİT’ten ve emniyetten aldığı belgeleri ilgili rektörlere verdi.

Öğrendiğime göre o toplantıda “Üniversitedeki FETÖ’cülere ulaşmak için 3 kritere bakın” dendi. 1) ByLock, 2) Bank Asya kayıtları (daha sonra bu 17-25 Aralık’tan sonra hesabı devam edip ciddi biçimde mevduatı artanlar olarak güncellendi), 3) Sosyal çevre bilgisi. Bunlardan herhangi birinin olumlu olması ihraç için yeterli dendi. Ve ardından üniversitelerde komisyonlar oluşturuldu. (Bunların uygulanabilmesi için KHK da çıktı.)