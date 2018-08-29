AKP'nin af kararı belli oldu

AKP, MHP'nin af önerisini bugün parti toplantısında gündeme alacak. AKP'nin MHP'nin önerisi yerine kısmi bir affı gündeme alacağı, bunu da yasa değişikliğiyle yapmayı planladığı belirtiliyor.

MHP'nin yapmaya hazırlandığı af teklifi AKP tarafından gündeme alınacak.

Parti kurmayları, yapılacak düzenlemenin, af olarak nitelendirilmesine karşın, birden fazla yöntemi olduğunu belirtiyor. Parti kulislerinde af düzenlemesinin, Anayasal zorunluluk gereği nitelikli çoğunluk gerektireceği, 360 oya ihtiyaç olduğu anımsatılıyor. Meclis’te bu konuda uzlaşma sağlanamayacağı için de partinin tavır almasına gerek kalmayacağı savunuluyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, kamuoyunda af olarak nitelendirilse bile sadece Ceza İnfaz Yasası’nda değişiklik yapılarak sağlanan kısmi affa farklı bakılıyor. MHP’nin ilk gündeme getirdiğinin aksine, yasa değişikliği ile ceza infaz sürelerini değiştirme önerisi geliştirmesi, iki partinin bu konudaki işbirliğini de belirleyecek. Bu formülde, 360 oy şartı aranmadığı için denetimli serbestlik süreleri veya hükmün açıklanmasının geriye bırakılması gibi infaz süreleri değiştirilerek yapılacak kısmi af, tartışılabilecek. Bu şartlarla yapılacak bir çalışmanın, AKPa tarafından ‘sınırlı olmak’ koşuluyla değerlendirilebileceği iddia ediliyor.