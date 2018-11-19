AKP'nin adaylık teklifi götürdüğü isim CHP'ye başvurdu

AKP'nin anketlerde önde göründüğü için eski Kars Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu'na adaylık teklif ettiği, ancak Alibeyoğlu'nun CHP'den adaylık başvurusu yaptığı ileri sürüldü.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, AKP'nin, partiden kavgalı ayrılmasına rağmen anketlerde önde görünen eski Kars Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu'na adaylık teklif ettiğini söyledi.

'MHP, İSTANBUL VE ANKARA'DA ADAY GÖSTERMEKTEN VAZGEÇERSE...'

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, "1989'daki yerel seçimlerde Anavatan Partisi, 1994 seçimlerinde de SHP benzer bir atmosfer nedeniyle büyük yara almıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan her daim kazanmaya odaklanmış bir siyasetçi olarak bunun farkında ve bu yüzden işi şansa bırakmıyor. Seçime 'standart AK Parti adayları' yerine kazanma ihtimali yüksek 'yıldız' isimlerle girmeyi planlıyor" diyen Zeyrek, "İstanbul'da TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı, Ankara'da Mehmet Özhaseki'yi, İzmir'de Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'i düşünmesinin altındaki neden de bu. THY Genel Müdürü ve Antalya Valisi başta olmak üzere önemli bürokratların adaylığı da AK Parti kulislerinde bu çerçevede konuşuluyor. Diğer taraftan, muhalefet cephesinde bir taban ittifakı ortaya çıkarsa, AK Parti'nin işi iyice zorlaşır ve yıldız isimler yetmeyebilir. Bu çerçevede bu hafta AK Parti ve MHP heyetleri ve liderleri bir araya gelirse, hatta MHP, İstanbul ve Ankara'da aday göstermekten vazgeçerse şaşırmayın" ifadelerini kullandı.

Zeyrek, AKP'nin, partiden kavgalı ayrılmasına rağmen anketlerde önde görünen eski Kars Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu'na adaylık teklif ettiğini, ancak Alibeyoğlu'nun adaylık için CHP'ye başvurduğunu yazdı.