AKP'nin adayı AKP'li Başkanı hedef aldı: Uyuşturucu çoğaldı, parklar, pazarlar bozuldu

AKP'nin Keçiören Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, iki dönemdir AKP’li başkan tarafından yönetilen Keçiören Belediyesi’ni hedef aldı.

31 Mart seçimlerinde AKP'den Keçiören Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Turgut Altınok, iki dönemdir AKP’li Mustafa Ak tarafından yönetilen Keçiören Belediyesi’ni eleştirdi.

Keçiören’i eski refah günlerine kavuşturacağını ifade eden Altınok, “Keçiörenimizi bir ayağa kaldıralım diyoruz. Keçiören yerde mi diyeceksiniz? Ama gelen sesler var, duyduğumuz sesler var. Pazar bozuldu, parklar bozuldu, uyuşturucu çoğaldı, bir de sokak köpeklerimizden şikâyet var. Pazar esnafı da ‘pazarlar bozuldu’ diyor. Keçiören Türkiye’nin en huzurlu ilçesiydi, en az olayın olduğu ilçeydi. İnşallah bu düzen devam edecek” dedi.