AKP'nin aday tanıtım toplantısında kavga çıktı

Bakan Numan Kurtulmuş ve önceki dönem Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker’in de katıldığı AKP Diyarbakır aday tanıtım toplantısında kavga çıktı.

AKP Diyarbakır İl örgütü, milletvekili aday tanıtım toplantısını gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş , AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır 1. Sıra milletvekili adayı Mehdi Eker ve il Başkanı Serdar Budak’ın katılımıyla yapılan toplantıda kavga çıktı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker konuşurken, Bismil Gençlik Kolları üyesi bir grup tezahürat yaptı. Buna tepki gösteren İl Gençlik Kolları üyesi bir grup, “İlçe değil, genel slogan atın” şeklinde uyarıda bulundu. Slogan atma yüzünden İl Gençlik ile Bismil İlçe Gençlik kolları üyeleri arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup arasında kavga çıktı.

Kavganın çıktığı salona gelen polis grupları ayırmaya çalıştı. Arbede sırasında bazı polisler de etkilendi.

Aday tanıtım toplantısı sırasında çıkan kavganın nedenine dair herhangi bir açıklama yapılmazken Numan Kurtulmuş’un salondan korumalar ve polis eşliğinde çıkarıldığı öğrenildi.