AKP'nin aday göstermediği Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkumdur

AKP İstanbul Milletvekili olan ve yeni dönemde aday gösterilmeyen Mehmet Metiner, 'Siyaseti yalan üzere inşa ederseniz kazansanız bile son tahlilde ebediyen kaybedersiniz' dedi.

AKP'nin yeni dönemde milletvekili adayı göstermediği Mehmet Metiner, ilginç bir yazı kaleme aldı.

AKP içindeki en fanatik Erdoğancılardan olan Metiner, bugünkü yazısında, "Amaca ulaşmak için her yol mübah değildir. Siyaseti yalan üzere inşa ederseniz kazansanız bile son tahlilde ebediyen kaybedersiniz. Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkumdur. İnsanların gönlünde taht kuran liderler yıkılmazlar. Onların iktidarı da kalıcı olur. Bir hükümdar, yani hükmetme makamında olanlar herkese karşı adaletli olmak durumundadır. Adaletten sapan bir hükümdar kendi sonunu hazırlar. Adaletten sapmak, zulme sapmak demektir" ifadelerini kullandı.

Metiner'in yazısında kimi işaret ettiği tartışma konusu oldu.