AKP'nin 23 Haziran stratejisi 'Türkiye İttifakı' ve muhafazakar Kürtler mi?

Muhalefetten gelen sinyaller seçimlerin 'olağan' bir şekilde yapılacağı yönünde olunca, AKP MYK toplantısı ile birlikte seçim çalışmalarına başladı. Türkiye Gazetesi'nde çıkan bir haberde, iktidarın 23 Haziran stratejisinin 'kucaklayıcı söylem' ile desteğini artırmak ve 'muhafazakar Kürtlerden daha çok oy almak' üzerine kurulu olacağı iddia edildi.

23 Haziran’da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için AKP’de hazırlıklar başladı.

AKP'nin seçimlerde "Türkiye İttifakı" söylemini öne çıkartacağı ve "muhafazakar Kürtleri hedefleyeceği" söyleniyor.

SANDIĞA GİTMEYEN SEÇMENİ İKNA EDECEKLER

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre bu kapsamda 31 Mart’ta sandığa gitmeyen 1 milyon 700 bin seçmen tek tek ziyaret edilecek ve sandığa gitmesi için ikna edilecek.

Habere göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, YSK kararının ardından "İstanbul için seferberlik" kararı aldı.

23 Haziran’da yapılacak İstanbul seçimleri için, AKP’de tüm birimler hazırlıklarını yapıp kısa sürede Cumhurbaşkanına sunacak.

'TÜRKİYE İTTİFAKI' VE 'MUHAFAZAKAR KÜRTLER'

AKP’de yapılan ilk değerlendirmelerde kampanyanın "Türkiye İttifakı" söylemi üzerine kurulması ve 31 Mart’ta sandığa gitmeyen seçmen üzerinde çalışma yapılması görüşü öne çıktı.

31 Mart mahallî seçimlerinde oy kullanan seçmenler üzerinde yapılan analizlerde, İstanbul’da seçmenin yüzde 26’sının Kürt olduğu, bu oranın yarısını oluşturan "Muhafazakâr Kürtlerin seçimlerde AKP’yi tercih ettiği" tespiti öne çıkmıştı. AKP’nin, yenilenecek seçimlerde Kürt seçmenin desteğinin artırılması için de yeni bir yol haritası belirlemesi bekleniyor.

'DAHA KUCAKLAYICI' SÖYLEM

Bu kapsamda, AKP'de İstanbul seçimlerinde kullanılacak söylemin ‘Daha kucaklayıcı’ olacağı öne sürülüyor.

AKP, bütün milletvekillerinin İstanbul’daki seçim kampanyasında görev alması için program yapacak. Milletvekilleri nöbet sistemine göre İstanbul’da seçim çalışması yapacak.

Bu sebeple 31 Mart Mahallî Seçimleri nedeniyle çalışmalarına iki ay ara veren TBMM’nin haziran başından itibaren yeniden tatile girmesi bekleniyor.